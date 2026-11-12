Şahinbey Belediyesi "Çocuk Şenliği" düzenleyecek
Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, çocuklara yönelik 14-22 Kasım tarihlerinde "Çocuk Şenliği" düzenleyecek.
Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, çocuklara yönelik 14-22 Kasım tarihlerinde "Çocuk Şenliği" düzenleyecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek şenlikte bilim gösterileri, karaoke etkinlikleri ve çeşitli çocuk oyunları yer alacak.
Şenlik kapsamında "571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed", "Şahinbey Saatin Sırrı", "Kahraman 3 Zekomat 217" ve "Mınec Nether Macerası" adlı çizgi filmler gösterilecek.
Etkinlikte ayrıca "Bremen Mızıkacıları", "Arı Maya" ve "Karagöz'ün Türküsü" adlı çocuk tiyatroları sahnelenecek.
Şenlik, 09.00-19.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.
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