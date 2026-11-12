Şahinbey Belediyesi "Çocuk Şenliği" düzenleyecek

Etkinlikte ayrıca "Bremen Mızıkacıları", "Arı Maya" ve "Karagöz'ün Türküsü" adlı çocuk tiyatroları sahnelenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek şenlikte bilim gösterileri, karaoke etkinlikleri ve çeşitli çocuk oyunları yer alacak.

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