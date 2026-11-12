Okul servisi beklerken iş makinesinin çarptığı 7 yaşındaki İrem hayatını kaybetti

Gaziantep'te okul servisi beklerken geri manevra yapan iş makinesinin çarptığı 7 yaşındaki İrem Yılmaz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası iş makinesi operatörü gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Şahinbey ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, okula gitmek için oturduğu sitenin önünde servis bekleyen 7 yaşındaki İrem Yılmaz'a, geri manevra yapan A.Y. (24) idaresindeki iş makinesi çarptı. Çarpma sonrası İrem Yılmaz ağır yaralanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı küçük kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Küçük İrem'n cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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İş makinesi operatörü A.Y.'nin gözaltına alındığı kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.