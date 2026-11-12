Kesinleşmiş 27 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Şahinbey ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık ve diğer 8 ayrı suç dosyasından 27 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs JASAT ekiplerince yakalandı.

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