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        Gaziantep'te iş makinesinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, okul servisi beklerken iş makinesinin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 17:15 Güncelleme:
        Gaziantep'te iş makinesinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, okul servisi beklerken iş makinesinin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Bulvarı'nda, A.Y. (24) idaresindeki iş makinesi geri manevra yaptığı sırada okul servisi bekleyen 7 yaşındaki İrem Yılmaz'a çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İrem Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cenaze, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        İş makinesi operatörü A.Y. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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