Gaziantep'te iş makinesinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, okul servisi beklerken iş makinesinin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, okul servisi beklerken iş makinesinin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Bulvarı'nda, A.Y. (24) idaresindeki iş makinesi geri manevra yaptığı sırada okul servisi bekleyen 7 yaşındaki İrem Yılmaz'a çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İrem Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
İş makinesi operatörü A.Y. gözaltına alındı.
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