COP31'de Gaziantep ev sahipliğinde Türkiye kadın Pavilyonu kapılarını açtı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde COP31 Mavi Bölge’de kurulan Türkiye Kadın Pavilyonu, resmi törenle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 20 Kasım’a kadar sürecek programda iklim mücadelesinde kadın liderliğinden Gaziantep’in geleneksel el emeğine kadar pek çok başlık uluslararası vitrine çıkıyor.

İklim değişikliğiyle mücadelede kadınların dönüştürücü gücünü, liderliğini ve yerel üretim potansiyelini küresel ölçekte görünür kılmayı hedefleyen Türkiye Kadın Pavilyonu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen törenle açıldı. COP31 Mavi Bölge’de yerini alan Pavilyonun açılış programına; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, COP31 Kadın İklim Elçisi ve AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan, COP31 CEO'su ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile milletvekilleri ve Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri katıldı.

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Özgün iç mekan tasarımıyla dikkat çeken Pavilyon, yalnızca diplomasi ve fikir alışverişine değil, Türkiye’nin kültürel mirasına da ev sahipliği yapıyor. Alanda sergilenen Gaziantep’e özgü geleneksel halılar, özel seçki tablolar ve kadın el emeği ürünler; yerel değerlerin korunması ile sürdürülebilir kalkınma arasındaki güçlü bağı uluslararası katılımcıların beğenisine sunuyor.

Türkiye Kadın Pavilyonu, 20 Kasım tarihine kadar devam edecek programı boyunca ulusal ve uluslararası konukları ağırlayacak. Düzenlenecek panel, söyleşi ve uygulamalı atölyelerde; kadın liderliğinden iklim krizine dirençli şehirlere, gıda ve sağlığa erişimden iklim değişikliğinin toplumsal etkilerine kadar pek çok kritik konu masaya yatırılacak.