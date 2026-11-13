Hem üretiyor hem sevdiklerini mutlu ediyorlar Yaşlı vatandaşlar, rengarenk boncuklarla takılar tasarlıyor

Gaziantep'te Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi'nde bir araya gelen yaşlı vatandaşlar, rengarenk boncuklarla takılar tasarlayarak hem keyifli vakit geçiriyor hem de el emeği ürünlerini çocuklarına ve torunlarına hediye ederek sevdiklerini mutlu ediyor.

Gaziantep'te yaşlı danışanların sosyal hayata katılımını destekleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi, çeşitli etkinliklerle büyüklerin hem vakit geçirmesine hem de yeni beceriler kazanmasına imkan sağlıyor. Merkezde düzenlenen takı tasarımı kursuna katılan yaşlı vatandaşlar, rengarenk boncukları ve farklı malzemeleri bir araya getirerek birbirinden güzel takılar hazırlıyor. Etkinlik boyunca hem üretmenin hem de birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, el becerilerini geliştirirken zihinsel olarak da aktif kalıyor. Kendi emekleriyle hazırladıkları kolye, bileklik ve çeşitli takı ürünlerini çocuklarına ve torunlarına hediye eden yaşlılar, el emeği ürünleriyle sevdilerine unutulmaz hatıralar bırakıyor.

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"Ben el işine meraklı olduğum için boncuk takı tasarımıyla ilgileniyorum"

Takı bölümüne merak sardığı için diğer bölümlere geçemediğini belirten 73 yaşındaki Nesrin Kalender, ürettikleri takıları çocuklara ve torunlarına hediye ettiklerini aktararak, "Evimden buraya otobüs gelmiyordu. Kaç senedir buraya gelen arkadaşları duyuyordum. Benim de elimden nakış, dikiş gelir. Evde boş durmayan bir hanımım. Ama biraz değişiklik olsun, biraz rahat edelim, stresimiz dağılsın diye düşündüm. Sonra sağ olsunlar, servisleri olduğunu öğrendim. Biz belirli bir durağa çıkıyoruz. Servis durağımızdan bizi alıp buraya getiriyor. Buradan da tekrar durağımıza bırakıyor, oradan eve gidiyoruz. Şimdi burada boncuk takı, boya, müzik, spor var. Yani her şey var. Üstelik hiçbir zorluk ve sıkıntı da yok. Herkes sevdiği ve istediği alana katılabiliyor. Hepsinden de çok memnunuz. Çok güzel hürmet, saygı ve ilgi var. Gerçekten çok büyük bir insanlık örneği gösteriyorlar. Ben el işine meraklı olduğum için boncuk takı tasarımıyla ilgileniyorum. Boyaya henüz geçemedim. Bir türlü diğer odalara gitme fırsatı bulamıyorum çünkü boncuk işine merak sardım. Güzel güzel yapmak istiyorum. Kendi fikrimce modeller çıkarıyorum. Hocamız da genç bir kızımız, bizi bir anne, bir abla gibi görüyor. Ortamımız çok güzel. Kendi fikrimce modeller hazırlıyorum, hocamız da malzemelerini veriyor, ben de yapıyorum. Yaptığımız ürünleri bazen çocuklara ikram edilmesi için bırakıyoruz. Bazen torunlarıma yapıyorum. Tanıdığım, gördüğüm, sevdiğim ve isteyen çocuklara da gönderiyorum" dedi.

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"Kendi evlatlarımız bize önem vermedi ama buradakiler bize on katı önem veriyor"

Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi'nden çok memnun olduğunu söyleyen Sabiha Okatar, "Eşim öldükten sonra yalnız kaldım. Psikolojim bozuldu. Arkadaşlarım, buraya gelirsem psikolojimin düzeleceğini söylediler. Ben de buraya gelip yazıldım. Burada çok mutlu oldum. Takı kursuna geliyorum, Kur'an kursuna da geliyorum. Bizi evimizin yanından alıyorlar ve tekrar evimizin yanına bırakıyorlar. O zaman çok huzurlu oluyoruz. Kendi evlatlarımız bize önem vermedi ama buradakiler bize on katı önem veriyor. Yardımcı oluyorlar, otobüsten inerken elimizden tutuyorlar. Çok memnunum, buraya geldiğim için çok mutluyum. Burada çok huzur buluyorum. Boncuklarla kolye, gözlük aparatı ve bileklik yapıyorum. Öksüz çocukları, parkta gördüğüm yalnız çocukları sevindirmek için yaptığım ürünleri onlara veriyorum. Bazı kadınlara da hediye ediyorum. Hoşlarına gitsin, mutlu olsunlar istiyorum. Kızımız bize bunları öğrettiği için onlardan da çok mutluyuz. Onların sayesinde biz de daha çok huzur buluyoruz" ifadelerini kullandı.

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"Yaşlılarımızın el becerilerini geliştirip hayal güçlerini ortaya çıkarmalarını sağlıyoruz"

Kurs hakkında bilgi veren takı tasarımı eğitmeni Gizem Gül, "Takı tasarımı kursumuzun amacı, burada insanların el becerilerini geliştirmek ve hayal güçlerini ortaya çıkarmalarını sağlamak. Katılımcılar burada keyifli zaman geçiriyor. 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız kursumuza geliyor, kendi takılarını yapmayı öğreniyor. Bileklik, kolye, gözlük zinciri gibi çeşitli ürünler hazırlıyorlar. Yaşlılarımız yaptıkları takıları torunlarını sevindirmek için onlara hediye ediyor. Kendileri de bu takıları kullanarak mutlu oluyor.