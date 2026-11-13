Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te 3,2 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi: 1 gözaltı

        Gaziantep'te 3,2 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi: 1 gözaltı

        Gaziantep'te bir iş yerine yapılan operasyonda 3 milyon 235 bin TL değerinde gümrük kaçağı ürün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 10:19 Güncelleme:
        Gaziantep'te 3,2 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi: 1 gözaltı

        Gaziantep'te bir iş yerine yapılan operasyonda 3 milyon 235 bin TL değerinde gümrük kaçağı ürün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü unsurlarınca yapılan operasyon çerçevesinde İ.T. isimli şahsın işyerinde arama yapıldı. Aramalar sonucunda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 235 bin TL olan gümrük kaçağı 46 adet hava nemlendirici, 39 adet kamera, 54 adet powerbank, 5 adet drone, 102 adet müzik çalar, 41 adet masaj aleti, 39 adet el feneri, 69 adet el süpürgesi, 78 adet tıraş makinesi, 99 adet termos, 24 adet akü güç kaynağı, 15 adet blender ve 16 adet şarjlı matkap ele geçirildi.

        REKLAM

        Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        Kripto paralarda sert düşüş
        Kripto paralarda sert düşüş
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        Dikkat! Tam mevsimi... 2 çocuk annesi mantar kurbanı
        Dikkat! Tam mevsimi... 2 çocuk annesi mantar kurbanı
        "Trump ve Netanyahu birbirlerine bağırdı"
        "Trump ve Netanyahu birbirlerine bağırdı"
        Yeni kariyerine adım attı
        Yeni kariyerine adım attı
        Emekli aylığına asgari ücret modeli
        Emekli aylığına asgari ücret modeli
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        Kaldırımda yürüyenlere ateş açtı! Rastgele cinayet
        Kaldırımda yürüyenlere ateş açtı! Rastgele cinayet
        Kuvvetli lodos uyarısı! 90 km hızla esecek
        Kuvvetli lodos uyarısı! 90 km hızla esecek
        Trump'ın adayı Tim Cook oldu
        Trump'ın adayı Tim Cook oldu
        İki katına çıktı
        İki katına çıktı

        Benzer Haberler

        Şahinbey'den başarılı öğrencilere 4 yıl boyunca eğitim desteği
        Şahinbey'den başarılı öğrencilere 4 yıl boyunca eğitim desteği
        COP31'de Gaziantep ev sahipliğinde Türkiye kadın Pavilyonu kapılarını açtı
        COP31'de Gaziantep ev sahipliğinde Türkiye kadın Pavilyonu kapılarını açtı
        Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
        Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
        Gaziantep'te iş makinesinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
        Gaziantep'te iş makinesinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
        Kesinleşmiş 27 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı
        Kesinleşmiş 27 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı
        Okul servisi beklerken iş makinesinin çarptığı 7 yaşındaki İrem hayatını ka...
        Okul servisi beklerken iş makinesinin çarptığı 7 yaşındaki İrem hayatını ka...