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        Şahinbey'den başarılı öğrencilere 4 yıl boyunca eğitim desteği

        Şahinbey Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında dereceye girerek Şahinbey'deki okulları tercih eden öğrencilere 4 yıl boyunca aylık nakdi eğitim desteği sağlıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:02 Güncelleme:
        Şahinbey'den başarılı öğrencilere 4 yıl boyunca eğitim desteği

        Şahinbey Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında dereceye girerek Şahinbey'deki okulları tercih eden öğrencilere 4 yıl boyunca aylık nakdi eğitim desteği sağlıyor.

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Valisi Kemal Çeber'in katılımıyla LGS'de başarı elde eden öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi. Düzenlenen programda dereceye giren öğrencilere eğitim destek kartları teslim edildi. Öğrencilerin başarı sıralamalarına göre belirlenen destek kapsamında, LGS'de 500 tam puan alan öğrencilere aylık 14 bin TL verilecek. İlk yüzde 1'lik dilimde yer alan öğrencilerden birinci tercihini Şahinbey'deki okullardan yana kullananlara aylık 7 bin 500 TL, ikinci ve üçüncü tercihlerini yapanlara ise 6 bin TL destek sağlanacak. Başarı dilimlerine göre de yüzde 1 ile yüzde 3 arasında yer alan öğrencilere aylık 5 bin TL, yüzde 3 ile yüzde 5 arasında yer alanlara 4 bin TL, yüzde 5 ile yüzde 7 arasında yer alanlara ise 3 bin TL eğitim desteği verilecek.

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        Belirlenen desteklerin öğrencilerin eğitim hayatları boyunca 4 yıl süreyle her ay düzenli olarak sağlanacağı bildirildi. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şahinbey Belediyesi'ne eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

        "294 öğrencimiz LGS kapsamında destek almaya hak kazandı"

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başarılı öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek, "Bu yıl LGS kapsamında destek almaya hak kazanan öğrenci sayımız 294. Son dört yılda verdiğimiz desteklerden yararlanan öğrenci sayısı ise 822'ye ulaştı. Başarı durumuna göre kademeli bir destek sistemimiz bulunuyor. Buna göre öğrencilere aylık 3 bin liradan başlayarak 4 bin, 5 bin, 6 bin, 7 bin 500 ve 14 bin liraya kadar destek sağlıyoruz. Destekler, yılda dokuz ay boyunca öğrencilerin eğitim hayatları devam ettiği sürece sürdürülüyor. Bu yıl eğitim desteği kapsamında toplam 23 milyon lira ödeme yapacağız. Öğrencilerimize helal olsun. Onlar her türlü başarıyı hak ediyor. Öncelikle tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Onları yetiştiren anne ve babalarına da böylesine güzel evlatlar yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

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