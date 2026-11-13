Gaziantep FK, Süper Lig'de gol sıkıntısını aşamıyor
ÖMER FARUK SALMAN - Trendyol Süper Lig'de 8. sezonunu geçiren Gaziantep FK, hücum hattında yaşadığı gol sıkıntısını aşmakta zorlanıyor.
ÖMER FARUK SALMAN - Trendyol Süper Lig'de 8. sezonunu geçiren Gaziantep FK, hücum hattında yaşadığı gol sıkıntısını aşmakta zorlanıyor.
Kırmızı-siyahlı ekip, 2026-2027 sezonunun ilk 11 haftasında rakip fileleri 9 kez havalandırarak Süper Lig'de bu alanda en kötü başlangıcını tekrarladı.
Ligde ilk kez mücadele ettiği 2019-2020 sezonundan bu yana ilk 11 maçta en az gol attığı dönemi 2023-2024 sezonunda 9 golle yaşayan Gaziantep temsilcisi, bu sezon da aynı sayıda kaldı.
Kırmızı-siyahlı ekip, bu sezon 5 karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.
- İlk yarılarda gol bulmakta zorlandı
Gaziantep FK, bu sezon oynadığı 11 lig karşılaşmasının 10'unda ilk 45 dakikada rakip fileleri havalandıramadı.
İlk yarılarda kaydettiği 4 golün tamamını Göztepe karşısında bulan Güneydoğu temsilcisi, söz konusu müsabakanın devresine 4-0 önde girdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, sahasında oynadığı 6 karşılaşmanın ilk yarılarında ise gol atma başarısı gösteremedi.
- Son 7 maçta yalnızca 1 puan
Gaziantep FK, Göztepe galibiyetinin ardından çıktığı 7 karşılaşmada 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.
Bu süreçte yalnızca 2 gol atabilen ve kalesinde 14 gol gören kırmızı-siyahlılar, hanesine sadece 1 puan yazdırabildi.
Ligde geride kalan 11 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 8 puan toplayan Gaziantep ekibi, 16. sıraya geriledi.
Gaziantep FK, böylece Süper Lig tarihindeki en düşük puanlı sezon başlangıcını da yaşadı.
Gaziantep FK'nin Süper Lig'de mücadele ettiği 8 sezondaki ilk 11 maç itibarıyla gol performansı şöyle:
SezonAtılan golGol atılamayan maç2019-20201622020-202117-2021-20221242022-20231522023-2024952024-20251522025-20261542026-202795
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