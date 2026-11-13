İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü törenle kutlandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İslahiye Kaymakamlığı tarafından düzenlenen tören, ilçenin kurtuluş yıl dönümü kapsamında gerçekleştirildi. Törende, İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunda verilen mücadele ve vatan uğruna canlarını feda eden şehitler anıldı.

Düzenlenen törende, İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk, 106. Topçu Alay Komutanı Topçu Kurmay Albay Burak Dedeoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selim Kasacı, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.