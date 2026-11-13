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        3 bin 414 konutun kat kurası 5 Aralık'ta çekilecek

        Şahinbey Belediyesi, tarafından yaptırılan 10 bin konutun ilk etabı olan 3 bin 414 sosyal konutları yapımı tamamlandı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kat kura çekimlerinin, 5 Aralık 2026 tarihinde yapılacağının müjdesini verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:44 Güncelleme:
        3 bin 414 konutun kat kurası 5 Aralık'ta çekilecek

        Şahinbey Belediyesi, tarafından yaptırılan 10 bin konutun ilk etabı olan 3 bin 414 sosyal konutları yapımı tamamlandı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kat kura çekimlerinin, 5 Aralık 2026 tarihinde yapılacağının müjdesini verdi.

        Şahinbey Belediyesi, vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla yürüttüğü konut projelerine hız kesmeden devam ediyor. Güneyşehir’de yapımı tamamlanan 3 bin 414 konutun kat kurası, 5 Aralık 2026 tarihinde düzenlenecek törenle çekilecek. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, konutların yıl bitmeden hak sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

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        Kat kurası 5 Aralık’ta

        Güneyşehir’de inşa edilen konutların 10 Şubat’ta temelinin atıldığını hatırlatan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Dünyada mekân, ahirette iman anlayışıyla Şahinbey’de yaşayan tüm vatandaşlarımızı konut sahibi yapabilmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar sizler için 10 bin konut inşa ettik. Güneyşehir’de yaptığımız 3 bin 414 konutu aynı anda inşa ediyoruz. Bu, Türkiye’de bir rekor. 10 Şubat’ta temelini attığımız konutlarımız şu anda tamamlandı. Yol ve çevre düzenlemesi çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

        Yıl bitmeden teslim edilecek

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        Konutların kat kurasının 5 Aralık 2026 tarihinde saat 10.00’da Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirileceğini belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, hak sahiplerinin yeni yuvalarına kavuşması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "5 Aralık’ta konutlarımızın kat kurasını çekeceğiz. Ayrıca bu yıl bitmeden konutları hak sahiplerine teslim edeceğiz. Amacımız, herkes konut sahibi olana kadar çalışmalarımıza aralıksız devam etmek. Hak sahibi olan kardeşlerimize konutlarının şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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