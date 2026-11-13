AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Gaziantep'te temel atma törenine katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, "Lokomotifimiz üretimdir ve sanayicilerimizdir. Gaziantep de bunun öncüsüdür." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM) projesi kapsamında Kuzeyşehir Metal Demir Çelik Kooperatifi işbirliğiyle 121 atölye ile 10 ticari dükkanı kapsayan Demirciler Sanayi Sitesi için temel atma töreni düzenlendi.

Törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, partisinin hizmet anlayışının şehirlerin potansiyeli ve taleplerine göre şekillendiğini dile getirdi.

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Suriye'deki iç savaş döneminde AK Parti'nin dış politikasını değerlendiren Demir, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız sonuna kadar Suriye'de hem problemi gördü hem problemin aşılması için inandığı değerler neyse ondan zerre kadar son seçimde bile ayrılmadı. Mültecilerle ilgili, misafirlerimizle ilgili en büyük problemin yaşandığı dönemde bile o inandığı değerlerden vazgeçmeyerek seçime girdi. Sonunda ne oldu? Kazandığı bir netice oldu. Şimdi Suriye'ye gidin bakın. O bütün burada yaşayanlar, Türkiye'de yaşayanların hepsi orada şu anda sizin kardeşleriniz ve buranın temsilcileri. İşte kardeşlik hukuku böyle oluşuyor."

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Gaziantep'in potansiyeline değinen Demir, "Bizim asıl hareket alanımız, lokomotifimiz üretimdir ve sanayicilerimizdir. Gaziantep de bunun öncüsüdür. Türkiye'deki ihracatın neredeyse yüzde 5'inin gerçekleştiği ve 10 milyar dolarlık ihracat kapasitesi olan yerdir." diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de esnafın daha ekonomik dükkanlara kavuşması için çalıştıklarını belirterek, projenin hayırlı olmasını diledi.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yılmaz ise hayal edilen projelerin bir bir hayata geçirildiği için emeği olanlara teşekkür etti.