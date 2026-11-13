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        Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 20:07 Güncelleme:
        Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yardımcı antrenör Mustafa Aksoy yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

        Milli takımlarının kampında bulunan Karamba Gassama, Juninho Bacuna ve Myenty Abena antrenmanda yer almadı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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