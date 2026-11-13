Gaziantep Şehitkamil'de 42 proje için açılış ve temel atma töreni Başkan Yılmaz'dan Şehitkamil'e 42 yeni eser AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir: "42 projenin tamamı birbirinden kıymetli"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın Gaziantep'e kazandırdığı 42 proje için toplu açılış ve temel atma töreni yapıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, projelerin her birinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Umut kardeşimizin vizyonu, gayreti ve enerjisi, AK Parti'nin yerleşmiş yerel yönetim hizmet anlayışıyla bütünleşince kısa zamanda 42 hizmet ortaya çıkıyor. Bu hizmetlerin hepsi birbirinden önemli ve çok kıymetli" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın görev süresi boyunca tamamladığı ve yapımına başlayacağı 42 proje için Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni düzenlendi. Karşıyaka Sosyal Kompleksi'nde gerçekleştirilen törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mesut Bozatlı ve Mehmet Mustafa Gürban, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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"Vefa ve erdemlilik örneği gösterdi"

Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Malatya'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi. Gaziantep'in tarihi birikimi, eşsiz değerleri ve insanıyla gözbebeği şehirlerden biri olduğunu ifade eden Demir, Başkan Umut Yılmaz'a hayata geçirdiği projeler dolayısıyla teşekkür etti. Demir, Yılmaz'ın projeleri hayata geçirirken önceki dönem belediye başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu da anmasının önemli bir vefa örneği olduğunu belirterek, "Umut kardeşimiz bütün bu işleri yaparken, zamanını ve emeğini hizmete harcarken, daha önce bu çalışmalarda emeği bulunan belediye başkanlarımızı da anıyor. Bu, bizim en üstte tuttuğumuz değerlerden biri olan erdemli bir davranıştır. Bunun için de kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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"AK Parti'nin hizmet anlayışıyla 42 eser ortaya çıktı"

Belediyecilik anlayışının 1994 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde önemli bir değişim yaşadığını belirten Demir, AK Parti'nin insanı merkeze alan hizmet anlayışının Türkiye genelinde önemli başarılara imza attığını söyledi. AK Parti'ye katılan belediye başkanlarının sayısının 118'e ulaştığını ifade eden Demir, yerel yönetimlerde merkezi yönetim, milletvekilleri, teşkilatlar ve belediyeler arasında güçlü bir koordinasyon bulunduğunu vurguladı. Başkan Umut Yılmaz'ın Şehitkamil'in kaynaklarını hizmete dönüştürdüğünü belirten Demir, "Umut kardeşimizin vizyonu, gayreti ve enerjisi, AK Parti'nin yerel yönetim hizmet anlayışıyla bütünleşince kısa zamanda 42 hizmetle karşılaşıyoruz. Ben bu hizmetlerin hepsinin çok önemli ve çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şu anda bulunduğumuz yer de farklı şekilde değerlendirilebilirdi. Ancak AK Parti'nin tercih ettiği anlayış, buraları kamulaştırarak vatandaşlarımızın, çocuklarımızın, kadınlarımızın yürüyerek gelip hizmet alabilecekleri alanlara dönüştürmektir. Şehrin kendi içerisindeki değerlerini ortaya çıkarıyor ve vatandaşlarımızla paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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"42 projemizin gururunu yaşıyoruz"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ise törende yaptığı konuşmada heyecanlı ve gururlu olduklarını belirterek, göreve geldikleri günden bu yana ilçeye değer katacak projeler için çalıştıklarını söyledi. İlk olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında 29 projenin açılış ve temel atma törenini gerçekleştirmeyi planladıklarını ancak hava muhalefeti nedeniyle programı ertelediklerini belirten Yılmaz, bu süreçte proje sayısını 42'ye çıkardıklarını ifade etti. Yılmaz, "Genciz ama ayağımızı yere sağlam basıyoruz. Bir ay önce 29 Ekim'de 29 projemizin açılışını ve temel atmasını gerçekleştirmeyi planlıyorduk. Hava muhalefeti nedeniyle programımızı ertelemek zorunda kaldık. İki hafta sonrasına erteleyince 29 proje yetmez dedik ve 42 projemizin açılışını ve temel atmasını gerçekleştirmeye karar verdik. Bunun gururunu yaşıyoruz" dedi.

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Yerel yönetimlerde örnek aldığı isimlerin güçlü bir tecrübeye sahip olduğunu belirten Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve önceki dönem Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'ndan her zaman istifade ettiğini söyledi. Görev sürecindeki siyasi yolculuğuna da değinen Yılmaz, "Benim siyasette ve yerel yönetimlerde örnek aldığım isimler çok kuvvetli. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ve Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu her zaman projeleriyle gündemde. Seçildiğim günden beri Rıdvan Fadıloğlu Başkanımızla sürekli görüşür, fikirlerini dinlerim. Hiçbir zaman beni yanıltmadı, bana ağabeylik yaptı. Ben iki buçuk yıldır görevdeyim. Bunun bir yılını kavgayla geçirdim, dört ay bağımsız kaldım. Son bir yıldır AK Parti ailesiyle omuz omuza çalışıyoruz" diye konuştu.

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"Hizmette ayrım yapmıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın herkese eşit hizmet anlayışı doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Yılmaz, ilçenin tamamına yönelik yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyledi. Sosyal belediyecilik kapsamında hayata geçirilen projelere de değinen Yılmaz, uygun fiyatlı baklava satışından et ve tavuk tanzim satış mağazalarına, Gölbox kafelerden sosyal desteklere kadar birçok alanda vatandaşların yanında olduklarını ifade etti. Baklava satışından elde edilen gelirle Mehmetçik Vakfı'na ev bağışladıklarını belirten Yılmaz, et satış mağazalarının açılmasıyla Gaziantep'te et fiyatlarında düşüş yaşandığını söyledi. Yılmaz, 660 TL'den et satışına başladıklarını ve bu çalışmadan elde edilecek gelirin üniversite öğrencilerine burs olarak aktarılacağını kaydetti. Gölbox kafelerde günlük yaklaşık 17 bin kişiyi ağırladıklarını belirten Yılmaz, bu projeyle uluslararası zincir işletmelerin kentteki cirolarında önemli düşüş yaşandığını dile getirdi. İhtiyaç sahibi ailelere yönelik yeni projeler hakkında da bilgi veren Yılmaz, iki düğün salonunun tamamlandığını ve ilk düğünün pazartesi günü gerçekleştirileceğini söyledi. Düğün salonlarının dar gelirli ailelere ücretsiz hizmet vereceğini belirten Yılmaz, gelinlik ve araç desteğinin de hazır olduğunu ifade ederek, "130 bin TL'lik düğün salonu ücreti olabilir mi? Vatandaşlarımızı buna mecbur bıraktılar. Biz de bu ihtiyaca çözüm üretmek için harekete geçtik. İki düğün salonumuz hazır, ayrıca üç tane daha yapacağız. Evlenecek çiftlerimizin yanında olacağız" dedi.

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Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Başkan Umut Yılmaz'ı tebrik ederek, 42 projenin her birinin önemli bir ihtiyaca karşılık geldiğini söyledi. Çeber ve Şahin, Yılmaz'ın sağlıktan eğitime, spordan kültüre kadar birçok alanda hizmet ürettiğini belirterek yeni projelerin de yolda olduğunu bildiklerini ifade etti. Konuşmaların ardından yapımı tamamlanan projeler dualar eşliğinde hizmete açılırken, yeni projelerin de temelleri atıldı.