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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Gaziantep'te konuştu

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, "Bizim belediyecilik anlayışımız yaşlıların duasını ve çocukların gülümsemesini hizmetin bereketi olarak kabul eden belediyeciliktir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 20:21 Güncelleme:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Gaziantep'te konuştu

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, "Bizim belediyecilik anlayışımız yaşlıların duasını ve çocukların gülümsemesini hizmetin bereketi olarak kabul eden belediyeciliktir." dedi.

        AK Parti Gaziantep İl Başkanlığınca, Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Salonu’nda "Yerel Yönetimler Geliştirilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı" düzenlendi.

        Programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, kentte bir dizi açılış ve temel atma töreni gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Yerel yönetimlerde önemli değişikliklere gidileceğini belirten Demir, vatandaşın belediye meclislerine katılımını sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

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        Partisinin belediyecilik anlayışına değinen Demir, şunları kaydetti:

        "Millet için hayal kuran ve onun peşinden koşan belediyeciliktir bizim asıl belediyeciliğimiz. Kadınların hem kendini hem emeklerini önemli gören ve onların bütün çalışmalarını merkezine oturtan belediyecilik anlayışı bizim vazgeçilmezimizdir. Bizim belediyecilik anlayışımız yaşlıların duasını ve çocukların gülümsemesini hizmetin bereketi olarak kabul eden belediyeciliktir. Milletiyle bütünleşen belediyecilik bizim vazgeçilmezimizdir."

        AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu da vatandaşın devletle ve siyasetle teması yerel yönetimler aracılığıyla kurduğunu dile getirdi.

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        Toplantıya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti milletvekilleri, davetliler ve partililer katıldı.

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