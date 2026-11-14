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        Araban Ovası'nda buğday, arpa ve nohut ekimine başlandı

        Araban Ovası'nda üretim yapan üretici çiftçiler yaklaşık 150 bin dönüm alanda buğday, arpa ve nohut ekimine başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:13 Güncelleme:
        Araban Ovası'nda buğday, arpa ve nohut ekimine başlandı

        Araban Ovası’nda üretim yapan üretici çiftçiler yaklaşık 150 bin dönüm alanda buğday, arpa ve nohut ekimine başladı.

        Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, Türkiye'nin en kaliteli makarnalık ve baklavalık sert buğday, ekmeklik buğday, arpa ve nohut’un Araban Ovası’nın verimli topraklarında yetiştiğini söyledi.

        İlçede üretilen makarnalık ve baklavalık sert buğdayına yoğun talep olduğunu ifade eden Altun, ’’ Gaziantep’in Araban ilçesinde çiftçilerimiz tarafından makarnalık ve baklavalık sert buğday ile birlikte ekmeklik buğday, arpa ve nohut ekimine başlandı. Yaklaşık 150 bin dönüm civarındaki arazide ekim yapılıyor. Allah’ın izniyle yağışların kış mevsiminde de devam etmesi sonucunda bu yıl hasat sezonunda geçen yıllara oranla daha yüksek kaliteli ve yüksek rekolteli bereketli bir hasat sezonu bekliyoruz inşallah’’ ifadelerine yer verdi.

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