Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te okul önünde drift atan sürücüye 140 bin TL ceza: Ehliyetine el konuldu

        Gaziantep'te okul önünde drift atan sürücüye 140 bin TL ceza: Ehliyetine el konuldu

        Gaziantep'te okul çevresinde drift atan araca 140 bin TL para cezası verildi, aday sürücü olduğu belirlenen sürücünün ehliyeti ise daimi olarak iptal edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 09:19 Güncelleme:
        Gaziantep'te okul önünde drift atan sürücüye 140 bin TL ceza: Ehliyetine el konuldu

        Gaziantep'te okul çevresinde drift atan araca 140 bin TL para cezası verildi, aday sürücü olduğu belirlenen sürücünün ehliyeti ise daimi olarak iptal edildi.

        Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar kabul ederek okul önünde drift atan araca yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar sonucunda araç ve sürücü tespit edildi. Araç sürücüsüne 140 bin TL para cezası verildi, aday sürücü olduğu belirlenen sürücünün ehliyeti ise daimi olarak iptal edildi.

        Aracın okul önünde drift attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        İçilen her sigara kansere bir adım daha yaklaştırıyor
        İçilen her sigara kansere bir adım daha yaklaştırıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İsrail Gazze'deki hastaneleri işaretledi
        İsrail Gazze'deki hastaneleri işaretledi
        Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş!
        Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş!
        A. Efes, Bologna'yı devirdi
        A. Efes, Bologna'yı devirdi
        83 cinayet faili meçhul aydınlatıldı
        83 cinayet faili meçhul aydınlatıldı
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        "Emre Belözoğlu'nun ayrılığına hazırdık"
        "Emre Belözoğlu'nun ayrılığına hazırdık"
        M. United, teknik direktörlere servet ödedi
        M. United, teknik direktörlere servet ödedi
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta

        Benzer Haberler

        Kontrolden çıkan araç ışıkta bekleyen araçların arasına daldı
        Kontrolden çıkan araç ışıkta bekleyen araçların arasına daldı
        Gaziantep'te okul önünde drift atan aday sürücünün ehliyeti iptal edildi
        Gaziantep'te okul önünde drift atan aday sürücünün ehliyeti iptal edildi
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Gaziantep'te konuştu
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Gaziantep'te konuştu
        Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep Şehitkamil'de 42 proje için açılış ve temel atma töreni Başkan Yı...
        Gaziantep Şehitkamil'de 42 proje için açılış ve temel atma töreni Başkan Yı...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Gaziantep'te temel atma törenine ka...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Gaziantep'te temel atma törenine ka...