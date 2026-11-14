Gaziantep'te gelin arabası ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gelin arabası ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gelin arabası ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.İ. (20) yönetimindeki 27 AUT 606 plakalı hafif ticari araç ile S.N. (32) idaresindeki gelin arabası olduğu öğrenilen 06 MD 9050 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 aracın sürücüsü 112 Acil Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobilde bulunan gelin ve damadın kazada yaralanmadığı öğrenildi.
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