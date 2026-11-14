Gaziantep'te gelin arabası ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.İ. (20) yönetimindeki 27 AUT 606 plakalı hafif ticari araç ile S.N. (32) idaresindeki gelin arabası olduğu öğrenilen 06 MD 9050 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde çarpıştı.

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