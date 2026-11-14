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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te gelin arabası ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Gaziantep'te gelin arabası ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gelin arabası ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 23:12 Güncelleme:
        Gaziantep'te gelin arabası ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gelin arabası ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.İ. (20) yönetimindeki 27 AUT 606 plakalı hafif ticari araç ile S.N. (32) idaresindeki gelin arabası olduğu öğrenilen 06 MD 9050 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 aracın sürücüsü 112 Acil Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Otomobilde bulunan gelin ve damadın kazada yaralanmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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