SANKO Sanat Galerisinde Utku Öksüz'ün resim sergisi açıldı Ressam Utku Öksüz: "Kentleri görünen olmaktan ziyade yaşanılan toplumsal acılarıyla tuvale aktardım" SANKO Park AVM Genel Müdürü Sait Gizir: "Galerimiz Gaziantep'te sanatın, sanatçıların ve sanatseverlerin buluşma merkezi oldu"

Ordulu ressam Utku Öksüz, "Bu Benim Kentim mi?" temalı resim sergisini SANKO Sanat Galerisinde açtı. Sanatçının 23 eserinin yer aldığı sergi, 4 Aralık tarihine kadar gezilebilecek.

Utku Öksüz, sergi açılışında yaptığı konuşmaya, "Bir kent nasıl tanımlanır? İnsanların kurduğu, orada bir toplumsallık oluşturduğu, kültürel bir sistem oluşturduğu, o kültürel sistem sayesinde bir aidiyet hissettiği, yaşamsal ihtiyaçlarını ve üretimlerini tüm bu etkenler içine yerleştirdiği bir yer olarak mı?" sorusuyla başladı.

Pek çok kişinin böyle bir tanıma itiraz etmeyeceğini ve kendi kentini böyle bir yer olarak görmeyi seveceğini belirten Öksüz, "Kentleri görünen olmaktan ziyade, yaşanılan toplumsal acılarıyla tuvale aktardım" dedi.

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Bir kentin tarihini dile getirmeyi ihmal etmediğini, bu tarihi kendi kişisel tarihiyle birleştirerek sözlü ya da yazılı anlatılarla resmettiğini ifade eden Öksüz, şöyle devam etti:

"Üstelik bu anlatılar, yalnızca o insanın kendi kentiyle sınırlı kalmaz; diğer kentleri de aynı bakış açısından tanımlar. Duyduklarına, okuduklarına ya da izlediği görüntülere bağlı olarak görmediği kentleri de hayal eder ve onlara yerleşik bir karakter monte eder. Oysa bu anlatılar ve duygular, bir kentin mevcut gerçeği değildir. Olsa olsa romantik bir yaklaşım sonucunda, ayrı ayrı zihinlerde oluşturulmuş kent imajlarının eserleridir. Yani kentin ‘mevcut durumu’ yerine, ‘olması gereken’ hâlleridir. Her sokağa çıkışta görülür ki artık yaşam ve o yaşama yanıt verebilecek kent, o zihinlerdeki kentten hayli uzaklaşmıştır. Neredeyse ondan bir kırıntı bile kalmamıştır. Kentin simgeleri işlev değiştirmiş ve turistik bir görev üstlenerek bir çıkar ekonomisine devredilmiştir. Ara sokaklarla trafiğe açılan yeni caddelerin, raylı sistemlerin ve benzeri ulaşım ağlarının bağlantıları değişmiş, sirkülasyonun yönü ters yüz olmuştur. Kıyılar otoyollarla kaplanmış, tek tük kalan halka açık kamusal alanlar ise bu işlevlerini sürdüremez hâle gelmiştir. Anıların mekânlarını tanımak artık zordur."

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Zihinlerdeki kent imajlarıyla mevcut kent arasındaki ilişkinin geri dönüşü olmayan biçimde çoktan koptuğuna dikkati çeken Öksüz, şunları anlattı:

"Çünkü insanların kentle ilişkisi de ihtiyaçlar ya da çıkarlar doğrultusunda değişmiş ve kenti kullanma tarzları, oradaki her şeyin içeriğini yıkıp yeniden kurmuştur. Ne var ki romantik anlatılar hâlâ gündemdedir ve ağızdan ağıza dolaşmayı sürdürür."

Ortaya tuhaf bir ruh hâli çıktığına işaret eden Öksüz, kente ait olmak isteyen, kentin duygusuna ortak olmayı seçen ancak orayı kendi elleriyle bozmaktan geri durmayan bir kentli olgusunun oluştuğunu belirtti.

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Öksüz, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Yine de şu söylenmeli: Bir kent, doğası gereği asla aynı kalmaz. Ne oraya ilk yerleşim için ilk taşın konulduğu ana çakılı kalır ne de en fazla onay görmüş karakteristik yapısını koruyabilir."

"Sanatın ve sanatseverlerin buluşma merkezi oldu"

SANKO Park AVM Genel Müdürü Sait Gizir ise alışveriş merkezi bünyesinde faaliyet gösteren SANKO Sanat Galerisinin, Gaziantep’te sanatın, sanatçıların ve sanatseverlerin buluşma merkezi hâline geldiğini söyledi.

Galeride açılan her sergiyi, hayatın sanatsal yönünün topluma yansıması olarak değerlendirdiğini belirten Gizir, alışveriş merkezini günlük ziyaret eden 3040 bin kişinin bir bölümünün sanat galerisini de gezmesinin, eserlerini sergileyen sanatçılar açısından önemli bir avantaj sağladığını kaydetti.

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"Kentlerin özgün simge ve manzaraları hızla değişiyor"

SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek de Utku Öksüz’ün resimlerinde genellikle formu bozulmuş kent manzaralarının görüldüğüne dikkat çekti.

Kentleri birbirinden ayıran özgün simge ve manzaraların çok hızlı değiştiğini vurgulayan Çiçek, günümüzde "kent" denildiğinde en karakteristik görüntüler arasında, Utku Öksüz’ün resimlerinde betimlediği kaotik ortamları oluşturan eylem ve olayların öne çıktığını ifade etti.

Çiçek, SANKO Sanat Galerisinde, Utku Öksüz’ün sergisi de dâhil olmak üzere, 2004 yılından bu yana 734 sanatçının katılımıyla 370 sergi açıldığını bildirdi.