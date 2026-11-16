Araban Ovası'nda yağlık dane mısır hasadı başladı

Gaziantep'in Araban ilçesinde yaklaşık 8 bin dönüm alanda ikinci ürün olarak yetiştirilen yağlık dane mısırın hasadına başlandı.

Araban Ovası'nda buğday, arpa ve sarımsak hasadının ardından ekimi yapılan yağlık dane mısır, dönüm başına yaklaşık 1100 kilogram verimle üreticilerin yüzünü güldürdü.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, AA muhabirine, bölgenin verimli topraklarında yetiştirilen mısırın yağ üretimi yapan firmalardan yoğun talep gördüğünü söyledi.

Bu yılki hasattan memnun olduklarını belirten Altun, "Araban Ovası'nda üreticilerimizin ikinci ürün olarak yetiştirdiği yağlık dane mısırda bu yıl kalite ve rekolte oldukça iyi. Dönüm başına yaklaşık 1100 kilogram ürün elde ediliyor. Hasat öncesinde üreticilerimizle iletişime geçen tüccarlar, mısırı doğrudan tarladan satın alarak ülkenin farklı bölgelerindeki yağ üretim tesislerine gönderiyor. Bu yıl yaklaşık 8 bin dönüm alanda hasat gerçekleştiriliyor ve kilogramı 13 liradan satılıyor" dedi.