Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Araban Ovası'nda yağlık dane mısır hasadı başladı

        Araban Ovası'nda yağlık dane mısır hasadı başladı

        Gaziantep'in Araban ilçesinde yaklaşık 8 bin dönüm alanda ikinci ürün olarak yetiştirilen yağlık dane mısırın hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 14:35 Güncelleme:
        Araban Ovası'nda yağlık dane mısır hasadı başladı

        Gaziantep'in Araban ilçesinde yaklaşık 8 bin dönüm alanda ikinci ürün olarak yetiştirilen yağlık dane mısırın hasadına başlandı.

        Araban Ovası'nda buğday, arpa ve sarımsak hasadının ardından ekimi yapılan yağlık dane mısır, dönüm başına yaklaşık 1100 kilogram verimle üreticilerin yüzünü güldürdü.

        Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, AA muhabirine, bölgenin verimli topraklarında yetiştirilen mısırın yağ üretimi yapan firmalardan yoğun talep gördüğünü söyledi.

        Bu yılki hasattan memnun olduklarını belirten Altun, "Araban Ovası'nda üreticilerimizin ikinci ürün olarak yetiştirdiği yağlık dane mısırda bu yıl kalite ve rekolte oldukça iyi. Dönüm başına yaklaşık 1100 kilogram ürün elde ediliyor. Hasat öncesinde üreticilerimizle iletişime geçen tüccarlar, mısırı doğrudan tarladan satın alarak ülkenin farklı bölgelerindeki yağ üretim tesislerine gönderiyor. Bu yıl yaklaşık 8 bin dönüm alanda hasat gerçekleştiriliyor ve kilogramı 13 liradan satılıyor" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı

        Benzer Haberler

        Gaziantep Büyükşehir, şehirlerde akıllı ulaşım sistemlerini COP31'de paylaş...
        Gaziantep Büyükşehir, şehirlerde akıllı ulaşım sistemlerini COP31'de paylaş...
        Kıbrıs gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı
        Kıbrıs gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı
        Gaziantep'te cinayet davasında 2 sanığa toplam 20 yıl hapis cezası verildi
        Gaziantep'te cinayet davasında 2 sanığa toplam 20 yıl hapis cezası verildi
        FASHIONTEKS Gaziantep moda ve tekstil fuarı yarın kapılarını açıyor
        FASHIONTEKS Gaziantep moda ve tekstil fuarı yarın kapılarını açıyor
        Gaziantepli Kıbrıs gazisi 76 yaşında hayatını kaybetti Kıbrıs gazisi resmi...
        Gaziantepli Kıbrıs gazisi 76 yaşında hayatını kaybetti Kıbrıs gazisi resmi...
        Yılmaz'dan iki kardeşe unutulmaz sürpriz
        Yılmaz'dan iki kardeşe unutulmaz sürpriz