Gaziantep'te vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine Usluol'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk, Garnizon Komutanı ve Topçu Alay Komutanı Albay Burak Dedeoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selim Kasacı, askeri erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.