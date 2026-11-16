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        Gaziantep'te vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 76 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Derviş Usluol, düzenlenen törenle toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 15:28 Güncelleme:
        Gaziantep'te vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 76 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Derviş Usluol, düzenlenen törenle toprağa verildi.

        Usluol'un cenazesi, öğle namazına müteakip Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle İslahiye Mezarlığı'na götürüldü.

        Cenaze törenine Usluol'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk, Garnizon Komutanı ve Topçu Alay Komutanı Albay Burak Dedeoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selim Kasacı, askeri erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Kıbrıs Gazisi Derviş Usluol, dualarla toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri

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