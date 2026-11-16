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        Gaziantep FK, Volkan Demirel ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

        Gaziantep Futbol Kulübü, Teknik Direktör Volkan Demirel ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Gaziantep FK, Volkan Demirel ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

        Gaziantep Futbol Kulübü, Teknik Direktör Volkan Demirel ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Gaziantep Futbol Kulübü'nün yeni teknik direktörü Volkan Demirel oldu. Gaziantep ekibi, Volkan Demirel ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Volkan Demirel ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerimiz Bülent İngeç, Memik Yılmaz, Cuma Kıratlı ve Oğulcan Ardoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, Teknik Direktörümüz Volkan Demirel resmi sözleşmeye imza attı. Yeni teknik direktörümüz Volkan Demirel’e kırmızısiyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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        Volkan Demirel, yeni takımıyla ilk maçına 21 Kasım Cumartesi günü eski takımı Gençlerbirliği'ne karşı deplasmanda çıkacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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