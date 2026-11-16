Volkan Demirel Gaziantep FK ile sözleşme imzaladı

GAZİANTEP Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Volkan Demirel ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1 buçuk yıllık sözleşme imzalandı.

Gaziantep Futbol Kulübü yeni teknik adam Volkan Demir ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladığını sanal medya hesapları üzerinden duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada,“Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerimiz Bülent İngeç, Memik Yılmaz, Cuma Kıratlı ve Oğulcan Ardoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, Teknik Direktörümüz Volkan Demirel resmi sözleşmeye imza attı”denildi.

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