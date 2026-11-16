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        Volkan Demirel Gaziantep FK ile sözleşme imzaladı

        GAZİANTEP Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Volkan Demirel ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1 buçuk yıllık sözleşme imzalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 16:35 Güncelleme:
        Volkan Demirel Gaziantep FK ile sözleşme imzaladı

        GAZİANTEP Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Volkan Demirel ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1 buçuk yıllık sözleşme imzalandı.

        Gaziantep Futbol Kulübü yeni teknik adam Volkan Demir ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladığını sanal medya hesapları üzerinden duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada,“Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerimiz Bülent İngeç, Memik Yılmaz, Cuma Kıratlı ve Oğulcan Ardoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, Teknik Direktörümüz Volkan Demirel resmi sözleşmeye imza attı”denildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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