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        Gaziantep'te sağanak kırsal mahallelerde sele neden oldu

        Gaziantep'in güney ve doğu kesimlerinde etkili olan sağanak, kırsal mahallelerde su birikintilerine ve sele neden oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 20:44 Güncelleme:
        Gaziantep'te sağanak kırsal mahallelerde sele neden oldu

        Gaziantep’in güney ve doğu kesimlerinde etkili olan sağanak, kırsal mahallelerde su birikintilerine ve sele neden oldu.

        Gaziantep’te akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Karkamış, Oğuzeli ve Nizip ilçelerinde tarım arazileri ve kırsal mahallelerde sele neden oldu. Yağış sonrası Nizip ilçesinin Kürep, Kesikteaş, Karkamış ilçesinin Çiftlik, Alacalı ve Oğuzeli ilçesinin Karaman mahallelerinde meydana gelen selde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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