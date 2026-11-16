Gaziantep'te sağanak kırsal mahallelerde sele neden oldu
Gaziantep'in güney ve doğu kesimlerinde etkili olan sağanak, kırsal mahallelerde su birikintilerine ve sele neden oldu.
Gaziantep’in güney ve doğu kesimlerinde etkili olan sağanak, kırsal mahallelerde su birikintilerine ve sele neden oldu.
Gaziantep’te akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Karkamış, Oğuzeli ve Nizip ilçelerinde tarım arazileri ve kırsal mahallelerde sele neden oldu. Yağış sonrası Nizip ilçesinin Kürep, Kesikteaş, Karkamış ilçesinin Çiftlik, Alacalı ve Oğuzeli ilçesinin Karaman mahallelerinde meydana gelen selde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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