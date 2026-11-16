GTB'nin fotoğraf yarışmalarına başvurularda sona yaklaşılıyor

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından düzenlenen "Gaziantep’te Hasat Mevsimi" ve "Kadim Şehir Gaziantep" temalı fotoğraf yarışmalarında başvuru süreci sona yaklaşıyor. Gaziantep’in tarımsal üretim kültürünü, tarihi dokusunu ve yaşam zenginliğini fotoğraf kareleriyle geleceğe taşımayı amaçlayan yarışmalara katılmak isteyen amatör ve profesyonel fotoğrafçılar için son başvuru tarihi 27 Kasım 2026.

GTB tarafından kentin tarımsal üretim mirasını, tarihi ve kültürel değerlerini fotoğraf sanatı aracılığıyla kayıt altına almak amacıyla düzenlenen iki ayrı fotoğraf yarışmasında başvurular için geri sayım başladı. Türkiye genelinden amatör ve profesyonel fotoğrafçıların katılımına açık olan yarışmalar, Gaziantep'in bereketli topraklarından tarihi sokaklarına, geleneksel üretim yöntemlerinden gündelik yaşamına kadar uzanan zengin bir görsel hafıza oluşturmayı hedefliyor. Bu yıl beşincisi düzenlenen "Gaziantep’te Hasat Mevsimi" ile ikinci kez gerçekleştirilen "Kadim Şehir Gaziantep" fotoğraf yarışmalarına katılmak isteyen fotoğraf tutkunlarının, eserlerini 27 Kasım 2026 tarihine kadar çevrim içi başvuru sistemi üzerinden göndermeleri gerekiyor.

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Hasadın bereketi ve üreticinin emeği fotoğraf karelerine yansıyor

Gaziantep'in köklü tarım kültürünü ve üretim zenginliğini konu alan "Gaziantep’te Hasat Mevsimi" Fotoğraf Yarışması, bu yıl beşinci kez fotoğraf tutkunlarını bir araya getiriyor. Yarışma kapsamında Antep fıstığı, üzüm, zeytin, biber ve bölgenin diğer tarımsal ürünlerinin hasat süreçleri, üreticilerin emeği, geleneksel tarım yöntemleri ve kırsal yaşamın doğal güzellikleri fotoğraf kareleriyle belgeleniyor. Bahçelerde günün ilk ışıklarıyla başlayan hasat hazırlıkları, tarlalarda ve bağlarda süren üretim faaliyetleri, ürünlerin toplanması, kurutulması ve pazara hazırlanması gibi tarımsal üretimin farklı aşamaları yarışmanın temel konuları arasında yer alıyor. Yarışmayla, Gaziantep'in tarımsal üretim potansiyelinin yanı sıra toprağa emek veren insanların hikâyelerinin de fotoğraf sanatı aracılığıyla görünür kılınması amaçlanıyor.

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Kadim şehrin tarihi ve kültürel mirası objektiflere taşınıyor

Bu yıl ikincisi düzenlenen "Kadim Şehir Gaziantep" fotoğraf yarışması ise kentin binlerce yıllık tarihini, mimari dokusunu, kültürel birikimini ve günlük yaşamını fotoğraf karelerine taşımayı hedefliyor. Gaziantep'in tarihi hanları, çarşıları, taş sokakları, geleneksel el sanatları, geçmişten günümüze yaşatılan meslekleri ve şehir yaşamının kendine özgü görüntüleri yarışmanın konu başlıklarını oluşturuyor. Tarihi mekânların yanı sıra bu mekânlara hayat veren insanları da ön plana çıkaran yarışma, Gaziantep'in kültürel kimliğini yansıtan özgün anların belgelenmesine imkân sunuyor. Yarışma aracılığıyla, kentin geçmişten günümüze taşıdığı değerlerin fotoğraf sanatının evrensel diliyle tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

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Dereceye girenlere altın ödülü

Gaziantep il sınırları içerisinde 2025 ve 2026 yıllarında çekilmiş fotoğrafların kabul edildiği her iki yarışmada da dereceye giren eser sahipleri ödüllendirilecek. Yarışmaların her birinde ayrı ayrı olmak üzere birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye ise çeyrek altın verilecek. Ayrıca jüri tarafından sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar da ödüle layık görülecek.

Son başvuru tarihi 27 Kasım

Gaziantep'in üretimden kültüre uzanan zenginliğini fotoğraf kareleriyle anlatmak isteyen katılımcılar için başvuru süreci 27 Kasım 2026 tarihinde sona erecek. Yarışmalara katılmak isteyen amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, başvurularını Gaziantep Ticaret Borsası'nın resmî internet sitesi gtb.org.tr üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek. Yarışmaların şartnameleri, katılım şartları ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntılı bilgilere GTB'nin internet sitesinde yer alan fotoğraf yarışmaları bölümünden ulaşılabilecek.