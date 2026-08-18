Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıda yaralandı

Saldırının ardından Meriç'in hastaneye kaldırıldığını ve tedavi altına alındığını belirten Çeber, "Konuyu titizlikle takip ediyoruz. Ümit ederim ki milletvekilimizi kısa zamanda aramızda görürüz." dedi.

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