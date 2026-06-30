Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Yılın ilk boz Antep fıstığı üreticileri altınla ödüllendirildi

        Yılın ilk boz Antep fıstığı üreticileri altınla ödüllendirildi

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde yılın ilk erkenci boz Antep fıstığını hasat ederek Nizip Ticaret Borsasına (NTB) getiren iki üretici, yarım altınla ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 17:11 Güncelleme:
        Yılın ilk boz Antep fıstığı üreticileri altınla ödüllendirildi

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde yılın ilk erkenci boz Antep fıstığını hasat ederek Nizip Ticaret Borsasına (NTB) getiren iki üretici, yarım altınla ödüllendirildi.

        Gaziantep ve bölge ekonomisinin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan Antep fıstığında hasat sezonu öncesi olgunlaşan ilk boz fıstıklar, NTB'de düzenlenen törenle teslim alındı.

        Yolçatı Mahallesi'nden Şerif Budak ile Yolağzı Mahallesi'nden Müslüm Vedat Ünal, yılın ilk mahsul boz Antep fıstığını borsaya getirmeleri dolayısıyla yarım altınla ödüllendirildi.

        NTB Meclis Başkanı Ahmet Polat, törende yaptığı konuşmada, 2026 yılının ilk mahsul boz Antep fıstığının borsaya ulaştığını belirterek hasat mevsiminden yaklaşık 30 gün önce olgunlaşan erkenci boz fıstığı yetiştiren üreticileri tebrik etti.

        Tüm üreticilere bereketli ve kazasız hasat dönemi dileyen Polat, sezonun bolluk ve bereket içinde geçmesini temenni etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir eşiği aştık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir eşiği aştık
        CHP'de 26 il başkanı görevden alındı
        CHP'de 26 il başkanı görevden alındı
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        İran'dan sınıra özel önlem
        İran'dan sınıra özel önlem
        Bugün Ne Oldu? 30 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 30 Haziran 2026 haberleri
        Dizel motor geri dönüyor
        Dizel motor geri dönüyor
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        113 yıl önce bulunmuştu! 'Gizemi' çözüldü
        113 yıl önce bulunmuştu! 'Gizemi' çözüldü
        Önce dua sonra secde!
        Önce dua sonra secde!
        Gözyaşları içinde anlattı
        Gözyaşları içinde anlattı
        Dijital yaşamın bedeli
        Dijital yaşamın bedeli
        Prenses dağa çıktı
        Prenses dağa çıktı
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu

        Benzer Haberler

        MFF Ortadoğu Gıda Fuarı'nın ikincisi için hazırlıklar hız kazandı Orta Doğu...
        MFF Ortadoğu Gıda Fuarı'nın ikincisi için hazırlıklar hız kazandı Orta Doğu...
        Gaziantep'te şok yol kontrol uygulaması: 74 aranan şahıs yakalandı
        Gaziantep'te şok yol kontrol uygulaması: 74 aranan şahıs yakalandı
        Tahmazoğlu: "Halkımızın sağlığını riske atanlara taviz vermeyeceğiz"
        Tahmazoğlu: "Halkımızın sağlığını riske atanlara taviz vermeyeceğiz"
        Gaziantep'te son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iş yerine kapatma cezası
        Gaziantep'te son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iş yerine kapatma cezası
        Gaziantep'te "Her Gebeye Bir Ebe" projesi için protokol imzalandı
        Gaziantep'te "Her Gebeye Bir Ebe" projesi için protokol imzalandı
        GAÜN Azez İslami İlimler Fakültesi'nde mezuniyet töreni
        GAÜN Azez İslami İlimler Fakültesi'nde mezuniyet töreni