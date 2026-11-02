Giresun'da emniyet ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi
Giresun'da emniyet ve asayiş toplantısı yapıldı.
Giresun'da emniyet ve asayiş toplantısı yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Koç başkanlığındaki toplantıya ilgili kurum yetkileri katıldı.
Toplantıda, il genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele, trafik güvenliği, denizlerde can ve mal güvenliği, kaçakçılıkla mücadele, gümrük işlemleri konularında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
Giresun'da vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin sürdürülmesine yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edilecek.
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