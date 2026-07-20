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        Geleneksel dut pekmezi üreticilere ek gelir kapısı oluyor

        SİNAN UÇAR - Gümüşhane'nin Dibekli köyünde geleneksel yöntemlerle hazırlanan dut pekmezi, köylülerin imece usulü çalışmalarıyla sofralara ulaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Geleneksel dut pekmezi üreticilere ek gelir kapısı oluyor

        SİNAN UÇAR - Gümüşhane'nin Dibekli köyünde geleneksel yöntemlerle hazırlanan dut pekmezi, köylülerin imece usulü çalışmalarıyla sofralara ulaşıyor.

        Dut hasadıyla başlayan üretim sezonunda köylüler, yıllardır ailelerinden öğrendikleri yöntemlerle şeker ilave etmeden doğal pekmez üretiyor.

        Erken saatlerde başlayan çalışmalarda kadınlar pekmez yapımını üstlenirken, erkekler de dut ağaçlarını silkeleme, meyveleri toplama ve ateş yakma gibi işlere destek veriyor.


        İmece usulüyle özenle hazırlanan dut pekmezi, ailelerin kışlık ihtiyacını karşılamanın yanı sıra sezon öncesi alınan siparişlerle üreticilere ek gelir sağlıyor.

        - "Toplanan dutlar uzun ve titiz bir süreç sonunda pekmeze dönüştürülüyor"

        Üreticilerden Esra Zaman Bal, AA muhabirine, dutların olgunlaşmasıyla yoğun çalışma dönemine girdiklerini söyledi.

        Dut ağaçlarının altına çadırların serilmesiyle mesainin başladığını dile getiren Bal, toplanan dutların kaynatılarak uzun ve titiz bir süreç sonunda pekmeze dönüştürüldüğünü ifade etti.

        Bal, ürettikleri pekmezin bir bölümünü kışlık olarak ayırdıklarını, kalan kısmını ise satıp aile bütçesine katkı sağladıklarını belirterek, "Pekmezimizin tadını bilenler sezon başlamadan sipariş veriyor. Köyümüzdeki kadınlar için önemli bir gelir kaynağı oluyor." dedi.

        Dibekli köyünde her ailenin dut pekmezi ürettiğini dile getiren Bal, geleneksel üretim yöntemlerinin nesilden nesle aktarıldığını kaydetti.

        Bal, dut ağaçlarında ilaç kullanılmadığını ve pekmeze şeker eklenmediğini vurgulayarak, ürünün tamamen dutun doğal şekeriyle hazırlandığını anlattı.

        - "Ürünler hem kışlık tüketim hem de satış amacıyla hazırlanıyor"

        Köy sakinlerinden 67 yaşındaki Aydın Bal da duttan pekmezin yanı sıra pestil ve köme üretildiğini belirtti.

        Köylerinde her ailenin dut pekmezi yaptığına işaret eden Bal, ürünlerin hem kışlık tüketim hem de satış amacıyla hazırlandığını söyledi.

        Bal, pekmez yapımında hijyene ve kıvama büyük önem verdiklerini, doğru kıvamın lezzet açısından belirleyici olduğunu kaydetti.

        Dut pekmezi üretiminin geliştirilmesi amacıyla bazı desteklerin de hayata geçirildiğini anlatan Bal, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan ve DOKAP tarafından desteklenen "Geleneksel Dut Pekmezi Üretim Projesi" kapsamında yüzde 70 hibeyle 36 çiftçiye pişirme kazanı verildiğini ifade etti.

        Bal, dut sezonunun haziranda başlayıp eylüle kadar sürdüğünü, dutların da yaklaşık 5 günde bir silkelendiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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