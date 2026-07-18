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        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Gümüşhane'de "15. Santa ve Taşköprü Kültür ve Yayla Şenlikleri" başladı

        Gümüşhane'de "15. Santa ve Taşköprü Kültür ve Yayla Şenlikleri" başladı

        Gümüşhane'de 2 gün sürecek "15. Santa ve Taşköprü Kültür ve Yayla Şenlikleri" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 16:23 Güncelleme:
        Gümüşhane'de "15. Santa ve Taşköprü Kültür ve Yayla Şenlikleri" başladı

        Gümüşhane'de 2 gün sürecek "15. Santa ve Taşköprü Kültür ve Yayla Şenlikleri" başladı.

        Kent merkezine bağlı Çorak köyü sınırlarındaki 2 bin 140 rakımda yer alan Taşköprü Yaylası'nda bir araya gelen vatandaşlar, sisli havada kemençe eşliğinde horon oynadı.

        Birçok etkinliğin düzenlendiği şenlikte, yerel sanatçıların şarkılarına eşlik eden katılımcılar, manzaranın keyfini çıkardı.

        Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, yaptığı konuşmada, Trabzon ve Gümüşhane'nin Zigana Dağı'nın iki yakasındaki iki kent olduğunu söyledi.

        Başer, hiçbir Trabzonlunun bu topraklarda kendini gurbette hissetmediğini belirterek, "Aynı şekilde hiçbir Gümüşhaneli de kendini Trabzon'da gurbette hissetmiyor. Bu iki şehirli, başka bir diyarda karşılaştıkları zaman birbirleriyle hemşehri sıcaklığıyla kucaklaşıyor. İşte biz böyle birbirimize yakın ve bağlı iki iliz." diye konuştu.

        Yayla şenliklerinin kardeşlik ve akraba bağlarını daha da güçlendirdiğini vurgulayan Başer, buradaki birlik ve beraberliğin Türkiye'ye yansıdığını kaydetti.

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise organizasyonda emeğin ve gayretin olduğunu ifade ederek, "Her sene Taşköprü'de Trabzon ve Gümüşhane'nin bir araya gelip, birliğini, beraberliğini bütün dünyaya haykırması lazım. Bunu istiyoruz." dedi.

        Şenlik Tertip Komitesi Başkanı Mustafa Akgül de etkinliğin dostlukları daha da güçlendireceğini belirterek, "Şenlik, kültürümüzü gelecek nesillere taşısın, bölgemizin tanıtımına önemli katkılar sağlasın." ifadesini kullandı.

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