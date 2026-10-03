Gümüşhane Barosu Başkanlığına Metin Aslan yeniden seçildi
Gümüşhane Barosu Başkanlığına Metin Aslan yeniden seçildi.
Giriş: 03.10.2026 - 17:41 Güncelleme:
Gümüşhane Barosu Başkanlığına Metin Aslan yeniden seçildi.
Baroda gerçekleştirilen 29. Olağan Genel Kurulda, başkanlık için mevcut başkan Aslan ve Seval Kaçıran yarıştı.
Kullanılan oyların çoğunu alan Aslan, yeniden başkanlığa getirildi.
Genel kurulda ayrıca yönetim kurulu, disiplin kurulu, denetleme kurulu ve Türkiye Barolar Birliği delege seçimleri de yapıldı.
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