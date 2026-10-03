Gümüşhane Barosu Başkanlığına Metin Aslan yeniden seçildi.

Genel kurulda ayrıca yönetim kurulu, disiplin kurulu, denetleme kurulu ve Türkiye Barolar Birliği delege seçimleri de yapıldı.

Baroda gerçekleştirilen 29. Olağan Genel Kurulda, başkanlık için mevcut başkan Aslan ve Seval Kaçıran yarıştı.

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