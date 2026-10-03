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        Gümüşhane Barosu Başkanlığına Metin Aslan yeniden seçildi

        Gümüşhane Barosu Başkanlığına Metin Aslan yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 17:41 Güncelleme:
        Gümüşhane Barosu Başkanlığına Metin Aslan yeniden seçildi

        Gümüşhane Barosu Başkanlığına Metin Aslan yeniden seçildi.

        Baroda gerçekleştirilen 29. Olağan Genel Kurulda, başkanlık için mevcut başkan Aslan ve Seval Kaçıran yarıştı.

        Kullanılan oyların çoğunu alan Aslan, yeniden başkanlığa getirildi.

        Genel kurulda ayrıca yönetim kurulu, disiplin kurulu, denetleme kurulu ve Türkiye Barolar Birliği delege seçimleri de yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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