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        Gümüşhane'de 1450 rakımda lavanta yetiştiriliyor

        SİNAN UÇAR - Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde 120 dönümde yetiştirilen lavantanın ekonomiye kazandırılması amacıyla çalışma gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Gümüşhane'de 1450 rakımda lavanta yetiştiriliyor

        SİNAN UÇAR - Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde 120 dönümde yetiştirilen lavantanın ekonomiye kazandırılması amacıyla çalışma gerçekleştiriliyor.

        İlçede 10 dönümü belediyeye ait olmak üzere 120 dönümde lavanta üretiliyor.

        Belediye ekipleri ve vatandaşlar, 1450 rakımdaki bahçelerde tıbbi aromatik bitkinin hasadını tamamladı.

        Şiran Belediyesine ait tesise getirilen ürün, burada Şiran Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait Lavanta Distilasyon Ünitesi'nde damıtma yöntemiyle yağa, ardından da özel işletmede kolonyaya dönüştürülüyor.

        Şiran Belediye Başkanı Abdulbaki Kara, AA muhabirine, ilçede 8 lavanta bahçesi bulunduğunu, bunlardan 2'sinin belediyeye ait olduğunu söyledi.

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        Kara, Sarıca köyünde belediyeye ait 10 dönümde iki yıldır yetiştirilen bitkinin hasadının tamamlandığını söyledi.

        Geçen yıl 20 litreye yakın lavanta yağından 100 mililitrelik şişelerde 10 bin kolonya elde ettiklerini belirten Kara, bu yıl hava şartlarının da etkisiyle bereketli bir hasat gerçekleştirdiklerini anlattı.

        Kara, lavantanın 1450 rakımda yetiştirilmesinin ürünün kalitesine katkı sağladığını ifade ederek, "Lavantamızın kalitesi rakım dolayısıyla biraz farklılık arz ediyor. Kozmetik ve ilaç sanayisinde karşılığını bulduğumuz bir ürün." dedi.

        - Ürünler markalaştırılarak katma değerli hale getirilecek

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        Vatandaşın ürettiği lavantanın da tesiste ücretsiz yağa dönüştürüldüğüne işaret eden Kara, gayelerinin lavanta yetiştiriciliğini teşvik etmek olduğunu dile getirdi.

        Kara, bu yıl belediye bahçelerinde hasat edilen lavantadan 30 litreye yakın yağ elde etmeyi beklediklerini vurgulayarak, sürecin devam ettiğini aktardı.

        Kolonyanın ardından lavantadan krem ve sabun üretmek istediklerine dikkati çeken Kara, hazırlanan ürünleri tanıtım amacıyla bir süre vatandaşlara hediye etmeyi planladıklarını belirtti.

        Kara, ürünleri markalaştırarak ticari açıdan katma değerli hale getirmek istediklerinin altını çizerek, bu kapsamda Şiran Kadın Kooperatifi ile işbirliği yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

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        Şiran'daki turizm destinasyonlarını yılda 200 bin kişinin gezdiğini anlatan Kara, lavanta yağından elde edilen ürünleri buralardaki satış noktalarında ziyaretçilerin beğenisine sunmak istediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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