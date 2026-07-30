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        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Gümüşhane'de 29. Uluslararası Kültür, Sanat ve Tanıtım Günleri başladı

        Gümüşhane'de 29. Uluslararası Kültür, Sanat ve Tanıtım Günleri başladı

        Gümüşhane'de, "29. Uluslararası Gümüşhane Kültür, Sanat ve Tanıtım Günleri" festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 18:54 Güncelleme:
        Gümüşhane'de 29. Uluslararası Kültür, Sanat ve Tanıtım Günleri başladı

        Gümüşhane'de, "29. Uluslararası Gümüşhane Kültür, Sanat ve Tanıtım Günleri" festivali başladı.

        Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen il protokolü, halk oyunları ekibi ve vatandaşların katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Ardından belediye önünde kurulan sahnede Meksika, İran, Kırgızistan, Ankara ve Giresun'dan gelen halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

        Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, festivalin 29'uncu kez düzenlenmesinin ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, etkinliklerin tüm hemşerilere hayırlı olmasını temenni etti.


        Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ise bu yılki festivali "Ortak Zaman Sahnesi, Kültürlerin Buluşması" temasıyla gerçekleştirdiklerini aktardı.

        "Kültür, bizi biz yapan, geçmişimizi geleceğe taşıyan en güçlü bağdır" diyen Başer, "Türkülerimiz, halk oyunlarımız, geleneklerimiz ve ortak değerlerimiz, bizi aynı gönül ikliminde buluşturan en büyük zenginliğimizdir." ifadelerine yer verdi.

        Festivalde dört gün boyunca kültürü, sanatı, müziği, sporu ve gastronomiyi bir araya getiren birbirinden güzel etkinliklere imza atılacağını kaydeden Başer, Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve Türk dünyasının çeşitli coğrafyalarından gelen ekiplerin, aynı kültürün farklı renklerini Gümüşhane'de sergileyeceğini vurguladı.



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