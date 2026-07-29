Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Gümüşhane'de patoz makinesinde yaralanan kişi öldü

        Gümüşhane'de patoz makinesinde yaralanan kişi öldü

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde vücudunu patoz makinesine kaptıran kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 18:21 Güncelleme:
        Gümüşhane'de patoz makinesinde yaralanan kişi öldü

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde vücudunu patoz makinesine kaptıran kişi hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Öbektaş beldesindeki tarlasında çalışan İlhan Kartal (74), patoz makinesinin şaftına vücudunu kaptırdı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Kartal, kaldırıldığı Köse Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        Bugün Ne Oldu? 29 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 29 Temmuz 2026 haberleri
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        'Aşkın Olayım' 2.6 milyon liraya satıldı
        'Aşkın Olayım' 2.6 milyon liraya satıldı
        Trump'tan İran'a yeni tehdit: Çok sert vuracağız
        Trump'tan İran'a yeni tehdit: Çok sert vuracağız
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Musk’tan finans atağı X Money
        Musk’tan finans atağı X Money
        Yunanistan'da market fiyatlarında indirim kampanyası
        Yunanistan'da market fiyatlarında indirim kampanyası
        İlk kazık çakıldı
        İlk kazık çakıldı
        Dursun Özbek'ten transfer eleştirilerine yanıt!
        Dursun Özbek'ten transfer eleştirilerine yanıt!
        Altın tahminlerinde düşüş
        Altın tahminlerinde düşüş
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Rekabet kaliteyi getirdi
        Rekabet kaliteyi getirdi
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de 15 günde 16 firari yakalandı
        Gümüşhane'de 15 günde 16 firari yakalandı
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Gümüşhane'de ziyaretle...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Gümüşhane'de ziyaretle...
        Tamir ettiği traktör hareket edince altınca kalıp, öldü
        Tamir ettiği traktör hareket edince altınca kalıp, öldü
        Gümüşhane'de traktörün altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti
        Gümüşhane'de traktörün altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti
        Gümüşhane'de doğaseverler Yılanlı Kanyon'u keşfetti
        Gümüşhane'de doğaseverler Yılanlı Kanyon'u keşfetti
        Gümüşhane'de traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti
        Gümüşhane'de traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti