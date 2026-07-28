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        Gümüşhane'de traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

        Gümüşhane'de traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 17:08 Güncelleme:
        Gümüşhane'de traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

        Gümüşhane'de traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.


        Merkeze bağlı Sungurlu köyünde ormanlık alanda arızalanan traktörünü çalıştırmaya çalışan Mustafa Savaş (40), aracın hareket etmesi üzerine tekerleğin altında kaldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Savaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
















        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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