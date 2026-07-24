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        Gümüşhane'deki Tomara Şelalesi doğa tutkunlarını ağırlıyor

        Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonlarından Tomara Şelalesi, ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 11:18 Güncelleme:
        Gümüşhane'deki Tomara Şelalesi doğa tutkunlarını ağırlıyor

        Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonlarından Tomara Şelalesi, ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

        Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Seydibaba köyündeki Tomara Şelalesi, 40 noktadan doğan suyun 15 metre yükseklikten akarak birleşmesi dolayısıyla yörede "kırk gözeler" olarak biliniyor.

        İl merkezine 130, ilçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Tomara Şelalesi Tabiat Parkı'nın bulunduğu bölgeye gelen ziyaretçiler, gözelerden akan suyun tadına bakıyor, uygun noktalarda ayaklarını suya sokarak serinliyor.

        Şiran Belediye Başkanı Abdulbaki Kara, yaptığı açıklamada, Tomara Şelalesi'nin her geçen yıl ziyaretçi sayısını artıran önemli turizm destinasyonlarından birisi olduğunu söyledi.

        Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar nedeniyle ilginin fazla olduğunu belirten Kara, "Şiran'ımızın hemen her noktası artık turizm açısından değer kazanmaya başladı. Ziyaretçilerimizin büyük bölümü yaklaşık 200 kilometrelik çevreden geliyor. Sivas, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Erzincan, Bayburt ve bu illerin ilçelerinden günübirlik misafirlerimizin yanı sıra ulusal tur firmalarının düzenlediği turları da ağırlıyoruz." diye konuştu.

        Kara, en son 2018'de düzenlenen Tomara Şelalesi Kültür ve Turizm Festivali'ni bu yıl 7-8 Ağustos'ta düzenleyeceklerini kaydetti.

        Ziyaretçilerden Hüsniye Akçay ise şelaleyi daha önce internetten gördüğünü dile getirerek, "Burası çok güzel. Geldiğimiz için memnunuz. Havası da serin. Herkese tavsiye ederim." dedi.

        Ailesiyle kente gelen İsmail Fındık, bölgede doğayı çok beğendiklerini, karşılaştığı manzara karşısında adeta büyülendiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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