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        Gümüşhane'de yaban keçileri yiyecek ararken görüntülendi

        Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde bir grup yaban keçisi yiyecek ararken görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 09:57 Güncelleme:
        Gümüşhane'de yaban keçileri yiyecek ararken görüntülendi

        Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde bir grup yaban keçisi yiyecek ararken görüntülendi.

        Tomara Şelalesi yakınındaki dağlık alan ve bölge çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

        Kentte koruma altında olan yaban keçileri dağların zirvelerinden zaman zaman alçak kesimlere inerek yiyecek bulmaya çalışıyor.

        Şelale yakınındaki yürüyüş yolunda görüntülenen yaban keçileri doğaseverlerin de ilgisini çekiyor.






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