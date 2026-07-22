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        Gümüşhane'deki Limni Gölü Tabiat Parkı doğa tutkunlarını ağırlıyor

        Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Limni Gölü Tabiat Parkı serin havası ve ormanlık alanlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Gümüşhane'deki Limni Gölü Tabiat Parkı doğa tutkunlarını ağırlıyor

        Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Limni Gölü Tabiat Parkı serin havası ve ormanlık alanlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta, Zigana Dağı eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı, yüksek rakımı, iklimi ve çam ormanlarıyla yaz aylarında yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği noktalardan biri haline geldi.

        Adını aldığı krater gölü ile sarıçam, ladin ve köknar ormanlarının çevrelediği tabiat parkı, sıcak hava ve neminden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

        Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler göl çevresinde yürüyüş yapıyor, piknik alanlarında dinleniyor ve serin havanın tadını çıkarıyor.

        Limni Gölü Tabiat Parkı'ndaki tesis işletmecisi Murat Eroğlu, AA muhabirine, sezonun oldukça hareketli geçtiğini, yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiklerini söyledi.

        İnsanların doğada keyifli vakit geçirdiğini belirten Eroğlu, "Çam ağaçlarının arasında kuş sesleri eşliğinde, şehrin neminden ve stresinden uzak, doğayla vakit geçirmek isteyen bütün misafirlerimizi Limni Gölü'ne bekliyoruz. Bu sezonki hedefimiz 250 ila 300 bin yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlamak." dedi.

        Bursa'dan gelen Murat Okuç ise tavsiye üzerine geldiği Limni Gölü'nü çok beğendiğini ifade etti.

        Bölgenin doğasından ve serin havasından etkilendiklerini dile getiren Okuç, "Doğası çok güzel, geldiğimize değdi. Gelen dostlara, arkadaşlara tavsiye ederim. Bu bölgede nem olmadığından, yolculuk sırasında aracın klimasını açmaya bile ihtiyaç duymadım. Havası bile yeterliydi." diye konuştu.

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