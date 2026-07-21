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        Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi

        İş insanı Orhan Ünsal, özel uçağıyla Ankara'dan memleketi Gümüşhane'nin Şiran ilçesine 2 saat 45 dakikalık uçuş gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 14:55 Güncelleme:
        Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi

        İş insanı Orhan Ünsal, özel uçağıyla Ankara'dan memleketi Gümüşhane'nin Şiran ilçesine 2 saat 45 dakikalık uçuş gerçekleştirdi.

        Orhan Ünsal, özel uçağıyla eşiyle birlikte Ankara'nın Polatlı ilçesinden havalanarak memleketi Şiran'ın Çakırkaya köyüne iniş yaptı.

        Ünsal ailesini karşılayan köylüler uçakla fotoğraf çektirdi.

        Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden izin alarak uçuşunu gerçekleştiren Ünsal, AA muhabirine, köyünün üzerinde uçmanın heyecan verici olduğunu söyledi.

        Ünsal, "Hem muhtarlar hem de köylüler bizi karşıladılar. Heyecan yaşadılar. Uçakla fotoğraf çekildiler." dedi.

        İniş yapılacak alanın kaymakamlık ve belediye ekiplerince temizlendiğini belirten Ünsal, alanda yapılan çalışmalar sayesinde inişi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdiğini ifade etti.

        Köyünün üzerinde uçmanın kendisini duygulandırdığını dile getiren Ünsal, "Kuşbakışı izlemek beni çok heyecanlandırdı. Farklı duygular yaşadım. Zaman zaman bölgede uçuşlarımızı yapacağız. Bölgemizin tanıtımına katkı sağlamak istiyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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