Gümüşhane-Trabzon il sınırındaki Zigana Dağı'nda, sis etkili oldu. Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında yer alan Zigana Dağı, etkisini gösteren sisle güzel görüntüler oluşturdu. Dağın yüksek kesimlerini kaplayan sis, zaman zaman görüş mesafesini düşürürdü, fotoğraf tutkunlarına da görsel şölen sundu. Farklı renklerdeki çiçekler de doğaya ayrı bir güzellik kattı.

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