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        Zigana Dağı'nda sis etkili oldu

        Gümüşhane-Trabzon il sınırındaki Zigana Dağı'nda, sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 18:21 Güncelleme:
        Zigana Dağı'nda sis etkili oldu

        Gümüşhane-Trabzon il sınırındaki Zigana Dağı'nda, sis etkili oldu.

        Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında yer alan Zigana Dağı, etkisini gösteren sisle güzel görüntüler oluşturdu.

        Dağın yüksek kesimlerini kaplayan sis, zaman zaman görüş mesafesini düşürürdü, fotoğraf tutkunlarına da görsel şölen sundu.

        Farklı renklerdeki çiçekler de doğaya ayrı bir güzellik kattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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