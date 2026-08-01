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        Gümüşhane'de baraj göletine devrilen pikabın sürücüsü öldü

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde baraj göletine devrilen pikabın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 21:29 Güncelleme:
        Gümüşhane'de baraj göletine devrilen pikabın sürücüsü öldü

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde baraj göletine devrilen pikabın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Yusuf Korkmaz (59) idaresindeki 28 ACE 368 plakalı pikap, Sapmaz köyü mevkisinde Gökçebel Baraj Göleti'ne devrildi.

        Aracı suda görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Trabzon'dan gelen İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada sürücünün cesedine ulaştı.

        Kıyıya çıkarılan Korkmaz'ın cenazesi, otopsi için hastaneye götürüldü.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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