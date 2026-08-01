Gümüşhane'de baraj göletine devrilen pikabın sürücüsü öldü

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde baraj göletine devrilen pikabın sürücüsü hayatını kaybetti. Yusuf Korkmaz (59) idaresindeki 28 ACE 368 plakalı pikap, Sapmaz köyü mevkisinde Gökçebel Baraj Göleti'ne devrildi. Aracı suda görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Trabzon'dan gelen İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada sürücünün cesedine ulaştı. Kıyıya çıkarılan Korkmaz'ın cenazesi, otopsi için hastaneye götürüldü.

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