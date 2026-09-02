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        Gümüşhane'de seyir halindeyken fenalaşan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

        Gümüşhane'de seyir halinde fenalaşan kamyonetin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 17:51 Güncelleme:
        Gümüşhane'de seyir halindeyken fenalaşan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

        Gümüşhane'de seyir halinde fenalaşan kamyonetin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Oltanbey Mahallesi'nde seyreden 29 ABD 462 plakalı kamyonet, sürücü Ö.A'nın (57) direksiyon başında fenalaşması sonucu yol kenarındaki duvara çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Ö.A.'nın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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