Gümüşhane'de seyir halindeyken fenalaşan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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