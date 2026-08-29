Gümüşhane'de karate turnuvası düzenlendi

Gümüşhane'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında karate turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gümüşhane Karate İl Temsilciliğince Aydın Doğan Spor Salonu'nda organize edilen turnuvaya, Gümüşhane, Rize, Sivas, Erzincan ve Trabzon'dan 100 sporcu katıldı.

İl Temsilcisi Sevim Burcu Çetin, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında karate turnuvası düzenlediklerini söyledi.

Karatenin saldırı değil, savunma sporu olduğunu belirten Çetin, "Ailelerimiz de bunun bilincinde olarak sporcularını yönlendiriyor ve şu anda da çok güzel bir şekilde devam ediyorlar. Gümüşhane Karate ekibi olarak da diğer illerde sesimizi duyurduk." dedi.

REKLAM

U14 Milli Takım Teknik Direktörü Osman Şişko ise çok anlamlı bir turnuva için Gümüşhane'de olduklarını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.