Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Karaca Mağarası yolu çelik bariyerlerle ve ağlarla güvenli hale getiriliyor

        Karaca Mağarası yolu çelik bariyerlerle ve ağlarla güvenli hale getiriliyor

        SİNAN UÇAR - Gümüşhane'nin doğal güzellikleri arasında yer alan Karaca Mağarası'na ulaşımın sağlandığı bölgede ziyaretçilerin güvenliği için yamaçlarda düşme riski bulunan kayalar ıslah ediliyor, çelik ağlar ve bariyerler kuruluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Karaca Mağarası yolu çelik bariyerlerle ve ağlarla güvenli hale getiriliyor

        SİNAN UÇAR - Gümüşhane'nin doğal güzellikleri arasında yer alan Karaca Mağarası'na ulaşımın sağlandığı bölgede ziyaretçilerin güvenliği için yamaçlarda düşme riski bulunan kayalar ıslah ediliyor, çelik ağlar ve bariyerler kuruluyor.

        Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırlarında bulunan Karaca Mağarası, sarkıt ve dikitlerinin yanı sıra renk ve motif çeşitliliğiyle dikkati çekiyor.

        Yaklaşık 15 milyon yıllık olduğu tahmin edilen mağaranın oluşumunun halen devam ettiği belirtiliyor.

        Kaya düşmesi riski nedeniyle 16 Nisan 2026'da ziyarete kapatılan Karaca Mağarası'nın ulaşım güzergahının güvenli hale getirilmesi ve yeniden turizme açılması amacıyla İl Özel İdaresince çalışma başlatıldı.

        REKLAM

        - Kontrollü kaya temizliği ve blok düşürme işlemleri gerçekleştirilecek

        Uzman raporları doğrultusunda yolun riskli ve gevşek kayaların bulunduğu 300 metrelik bölümündeki yamaçlarda temizlik ve kaya ıslahı yapılıyor.

        Çalışmaların ilk bölümünde mağaranın giriş kısmındaki kayalık alana 120 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde, 5 bin kilojul enerji sönümleme kapasiteli çelik bariyerler kuruldu.

        İkinci bölümde ise 4 metre yüksekliğinde ve 28 metre uzunluğunda oluk bariyer yapılması, kaya yüzeylerinin 1000 metrelik kombine çelik ağ sistemiyle kaplanması planlanıyor.

        Bu kapsamda ayrıca 60 metreküp kontrollü kaya temizliği ve blok düşürme işlemleri de gerçekleştirilecek.

        REKLAM

        - Çalışmaların 31 Ekim'de tamamlanması planlanıyor

        İl Genel Meclisi Başkanı Eşref Balki, AA muhabirine, Karaca Mağarası'nın doğal oluşumları, sarkıt ve dikitleriyle bölge turizmi açısından önemli bir yer olduğunu söyledi.

        Ziyaretçilerin can güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı önlemler alındığını belirten Balki, çalışmaların iki etap halinde yürütüldüğünü ifade etti.

        Balki, çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

        "Birinci kısım iş kapsamında 120 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde ve 5 bin kilojul enerji sönümleme kapasiteli çelik bariyer imalatı gerçekleştirildi. İkinci kısımda ise oluk bariyer yapılması, kaya yüzeylerinin kombine çelik ağ sistemiyle örtülmesi ve kontrollü kaya temizliği ile blok düşürme işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor."

        REKLAM

        İkinci etapla ilgili ihale ve sözleşme süreçlerinin devam ettiğini vurgulayan Balki, çalışmaların 31 Ekim'de tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

        Karaca Mağarası'nın Gümüşhane ve bölge turizmi açısından önemli bir destinasyon olduğunun altını çizen Balki, "Çalışmaları tamamlayıp riskleri ortadan kaldırdığımızda Karaca Mağarası'nı yeniden turizme açacağız. Mevcut eksikliklerimizi de tamamlayacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        WP yazdı: Rusya ABD'nin zayıfladığını düşünüyor
        WP yazdı: Rusya ABD'nin zayıfladığını düşünüyor
        Makarna sevenler dikkat!
        Makarna sevenler dikkat!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Bahçedeki karartıyı domuz sandı! Dehşete sebep oldu!
        Bahçedeki karartıyı domuz sandı! Dehşete sebep oldu!
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor
        Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor
        Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor
        'Ölüler evi'nde 8 bebek iskeleti bulundu
        'Ölüler evi'nde 8 bebek iskeleti bulundu
        Spor salonunda kadına şiddet! İşletmeci darp edildi!
        Spor salonunda kadına şiddet! İşletmeci darp edildi!
        ABD ön seçimlerinde hangi parti öne çıktı?
        ABD ön seçimlerinde hangi parti öne çıktı?
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        Yıldırım piknikte can aldı!
        Yıldırım piknikte can aldı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Katili, 2 yıl kâbusu yaşattı! Şerife'nin acılı annesi ve abisi konuştu!
        Katili, 2 yıl kâbusu yaşattı! Şerife'nin acılı annesi ve abisi konuştu!
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
        Aşıkların tatil keyfi
        Aşıkların tatil keyfi
        600 metre yuvarlandı! 4 ölü, 5 yaralı
        600 metre yuvarlandı! 4 ölü, 5 yaralı
        Kraliçe seçildi, tarihe geçti
        Kraliçe seçildi, tarihe geçti
        Hostesin meme kanseri 'meslek hastalığı' sayıldı
        Hostesin meme kanseri 'meslek hastalığı' sayıldı

        Benzer Haberler

        Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nda yüksekten düşen işçi öldü
        Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nda yüksekten düşen işçi öldü
        Gümüşhane'deki cam seyir terası 67 bin 786 ziyaretçi ağırladı
        Gümüşhane'deki cam seyir terası 67 bin 786 ziyaretçi ağırladı
        Koruma altındaki Artabel Gölleri'nde taraftar tahribatı Gümüşhane'de doğal...
        Koruma altındaki Artabel Gölleri'nde taraftar tahribatı Gümüşhane'de doğal...
        Gümüşhane'de üzüm sarmaşıkları elektrik direğini ağaca çevirdi
        Gümüşhane'de üzüm sarmaşıkları elektrik direğini ağaca çevirdi
        Giresun'daki hasta ambulans helikopterle Gümüşhane'ye getirildi
        Giresun'daki hasta ambulans helikopterle Gümüşhane'ye getirildi
        Dev kazanda hazırlanan kuru fasulye ile dünya rekoru kırıldı
        Dev kazanda hazırlanan kuru fasulye ile dünya rekoru kırıldı