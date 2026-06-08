Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Gümüşhane'de uçuruma devrilen beton mikserindeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Gümüşhane'de uçuruma devrilen beton mikserindeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde beton mikserinin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 11:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de uçuruma devrilen beton mikserindeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde beton mikserinin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Şaban Kara idaresindeki plakası henüz öğrenilmeyen beton mikseri, Gündoğdu köyü Sevincek Mahallesi'nde uçuruma devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede şoför ile araçta bulunan Güzel Narin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralı E.N. ise Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İsrail basını: Çatışma birkaç gün sürer
        İsrail basını: Çatışma birkaç gün sürer
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        İran-İsrail gerilimi petrolü yeniden yükseltti
        İran-İsrail gerilimi petrolü yeniden yükseltti
        Trump: Kararları ben veriyorum
        Trump: Kararları ben veriyorum
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        Beşiktaş'a yeni forma sponsoru!
        Beşiktaş'a yeni forma sponsoru!
        Baba ile oğlunu öldürmüştü! Çifte cinayetin nedeni belli oldu!
        Baba ile oğlunu öldürmüştü! Çifte cinayetin nedeni belli oldu!
        Dünya Kupası tarihinin en iyi savunmacıları!
        Dünya Kupası tarihinin en iyi savunmacıları!
        Lüks araç vurgununda mühendisler, trafik müşavirleri gözaltında!
        Lüks araç vurgununda mühendisler, trafik müşavirleri gözaltında!
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!
        OECD'nin altında kaldık! Kadın kanser taramaları ihmal ediliyor
        OECD'nin altında kaldık! Kadın kanser taramaları ihmal ediliyor
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        İETT otobüsünde düşüp öldü! O anlar kamerada...
        İETT otobüsünde düşüp öldü! O anlar kamerada...
        İskelede talihsiz kaza
        İskelede talihsiz kaza
        Yarışın ünlü seyircileri
        Yarışın ünlü seyircileri
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Alman otomotiv devlerinde alarm
        Alman otomotiv devlerinde alarm

        Benzer Haberler

        Bin 950 metrede görsel şölen Torul'un saklı cenneti Altınpınar Yaylası reng...
        Bin 950 metrede görsel şölen Torul'un saklı cenneti Altınpınar Yaylası reng...
        GÜNCELLEME - Tekke Belediye Başkanlığına AK Parti'nin adayı Kemalettin Demi...
        GÜNCELLEME - Tekke Belediye Başkanlığına AK Parti'nin adayı Kemalettin Demi...
        Tekke Belediye Başkanlığına AK Parti'nin adayı Kemalettin Demirkıran seçild...
        Tekke Belediye Başkanlığına AK Parti'nin adayı Kemalettin Demirkıran seçild...
        Tekke'de seçimi Cumhur İttifakı'nın adayı Kemalettin Demirkıran kazandı
        Tekke'de seçimi Cumhur İttifakı'nın adayı Kemalettin Demirkıran kazandı
        Eşini odunla döverek öldüren şüpheli tutuklandı
        Eşini odunla döverek öldüren şüpheli tutuklandı
        Gümüşhane'nin Tekke beldesinde 2 bin 969 seçmen sandık başında
        Gümüşhane'nin Tekke beldesinde 2 bin 969 seçmen sandık başında