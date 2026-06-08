Gümüşhane'de uçuruma devrilen beton mikserindeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde beton mikserinin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Şaban Kara idaresindeki plakası henüz öğrenilmeyen beton mikseri, Gündoğdu köyü Sevincek Mahallesi'nde uçuruma devrildi.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede şoför ile araçta bulunan Güzel Narin'in hayatını kaybettiği belirlendi.



Yaralı E.N. ise Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.







