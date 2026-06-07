Tekke Belediye Başkanlığına AK Parti'nin adayı Kemalettin Demirkıran seçildi

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Tekke beldesinin belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin adayı Kemalettin Demirkıran kazandı.



Yeniden belde statüsü kazanan yerleşim yerinde Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararı doğrultusunda gerçekleştirilen ara seçimde seçmen, belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.



Beldede 9 sandıkta oy kullanıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığını 1561 oy alan AK Parti'nin adayı Kemalettin Demirkıran kazandı.



Seçimde, CHP'nin adayı Barış Demirkıran ise 769 oy aldı.



YSK, belde statüsü kazanan Tekke'de "2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun" uyarınca ara seçim yapılmasına karar vermişti.

