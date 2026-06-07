Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Gümüşhane'nin Tekke beldesinde seçmenler sandık başında

        Gümüşhane'nin Tekke beldesinde seçmenler sandık başında

        Gümüşhane'nin Tekke beldesinde seçmenler, ara seçimde belediye başkanını ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 10:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'nin Tekke beldesinde seçmenler sandık başında

        Gümüşhane'nin Tekke beldesinde seçmenler, ara seçimde belediye başkanını ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

        Beldedeki iki okulda kurulan sandıklarda oy verme işlemi saat 08.00'de başladı.

        Ara seçimde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için kurulan 9 sandıkta 2 bin 969 seçmenin oy kullanması bekleniyor.

        Belediye başkanlığı için 11 siyasi parti adayın yer aldığı beldedeki ara seçimde birleşik oy pusulasında siyasi partiler şu şekilde sıralandı:

        "Adalet Birlik Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Doğru Yol Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yerli ve Milli Parti, Yeniden Refah Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi."

        Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), belde statüsü kazanan Tekke'de "2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun" uyarınca ara seçim yapılmasına karar verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayıp Menesa, bahçelerindeki havuzda ölü bulundu!
        Kayıp Menesa, bahçelerindeki havuzda ölü bulundu!
        CANLI - Fenerbahçe'de seçim günü
        CANLI - Fenerbahçe'de seçim günü
        "ABD İran'ın varlıklarını kullanmayı planlıyor"
        "ABD İran'ın varlıklarını kullanmayı planlıyor"
        Katliam gibi kaza! 4 kişi öldü!
        Katliam gibi kaza! 4 kişi öldü!
        İstanbul Valiliği duyurdu! Megakentte orman yasağı başladı!
        İstanbul Valiliği duyurdu! Megakentte orman yasağı başladı!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz eldivenleri!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz eldivenleri!
        Araba arızası nedeniyle öldürmüş
        Araba arızası nedeniyle öldürmüş
        6 beldede sandık başına gidildi
        6 beldede sandık başına gidildi
        Petrol var, gelir yok: Tahran’ın yeni ekonomik kuşatması
        Petrol var, gelir yok: Tahran’ın yeni ekonomik kuşatması
        İstanbul'da 30 milyonluk uyuşturucu düzeneği
        İstanbul'da 30 milyonluk uyuşturucu düzeneği
        Havada aşk kokusu var!
        Havada aşk kokusu var!
        Islak halı şüphe çekti! Kadın katili yakalatan ayrıntı!
        Islak halı şüphe çekti! Kadın katili yakalatan ayrıntı!
        4 kişinin öldüğü çöken binanın çevresindeki yapılar yıkılıyor
        4 kişinin öldüğü çöken binanın çevresindeki yapılar yıkılıyor
        Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri
        Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Sicilya'da görkemli düğün
        Sicilya'da görkemli düğün
        A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçlarında hata yapmadı
        A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçlarında hata yapmadı
        Bakanlık harekete geçti! Erişim engeli kararı
        Bakanlık harekete geçti! Erişim engeli kararı

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'nin Tekke beldesinde seçim heyecanı başladı
        Gümüşhane'nin Tekke beldesinde seçim heyecanı başladı
        Eşini öldürdükten sonra kaçan şahıs 96 saat sonra yakalandı
        Eşini öldürdükten sonra kaçan şahıs 96 saat sonra yakalandı
        Eşini odunla döverek öldüren şüpheli depoda yakalandı
        Eşini odunla döverek öldüren şüpheli depoda yakalandı
        Gümüşhane'de karısını darbederek öldüren zanlı tutuklandı
        Gümüşhane'de karısını darbederek öldüren zanlı tutuklandı
        Eşini odunla döverek öldüren şahıs yakalandı
        Eşini odunla döverek öldüren şahıs yakalandı
        Gümüşhane'de 14 çift nikah için "06.06.2026"yı seçti
        Gümüşhane'de 14 çift nikah için "06.06.2026"yı seçti