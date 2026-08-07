Gümüşhaneli iş insanı özel uçağıyla memleketinde uçuş gerçekleştirdi

Gümüşhaneli iş insanı Orhan Ünsal, Şiran 10. Tomara Kültür ve Turizm Festivali kapsamında ilçede uçağıyla gösteri yaptı.



Türkiye Tüm Amatör ve Sportif Havacılar Birliği Derneği Başkanı Orhan Ünsal, daha önce özel uçağıyla memleketi Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki köyüne yaptığı uçuşun ardından festival kapsamında ilçe semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.



Ünsal, festivalin düzenlendiği alanın semalarında bir süre uçtuktan sonra kalkış yaptığı Çakırkaya köyüne döndü.



Ünsal, AA muhabirine, önemli bir uçuş gerçekleştirdiğini, festival kapsamında ilk defa bir uçuş yapıldığını söyledi.



Uçuşun çok heyecan verici olduğunu ifade eden Ünsal, "Eminim ki seyreden insanımız da, bizim hemşehrilerimiz de bundan çok mutlu olacaklar. Çocukları için gelecekte aslında bir havacılık rüyası başlayacak, havacılık sevdası başlayacak." diye konuştu.



Türkiye'de savunma sanayisinin çok hızlı geliştiğine işaret eden Ünsal, havacılıkta, özellikle amatör ve sportif alanda biraz geri kalındığını​​​​​​​ belirterek şunları kaydetti:



"Ben de hem dernek başkanı olarak hem bir pilot olarak hem bir havacı olarak bir şeyler yapma gayreti içerisindeyim ve bir cesaret gösterdik, buraya indik. İlk buradan başladık ve buraya bir pist kazandırdık. İnşallah bu gelecekte hava parkı olacak ve burası çocuklarımız için bir hava kampüsü olacak. Hava mabedi olacak ve burada çocuklar eğitim alacaklar, pilot olacaklar, havacılığa katkı sunacaklar, teknisyen olacaklar."



Özel uçağıyla memleketine inmesinin ardından çok güzel mesajlar aldığını anlatan Ünsal, hemşehrilerinin yaşanan süreçten dolayı heyecanlı olduğunu dile getirdi.



Ünsal, "Biz sessiz sedasız gelip buraya inecektik, köyümüzü gezecektik ama bu olay sıra dışı bir olay olduğu için yankı buldu ve de güzel oldu. Biz Türkiye'nin her tarafına, ilçelerine bu tür hava kampüsleri yapmak için yine gayretimizi, mücadelemizi vereceğiz inşallah." dedi.



Festival kapsamında gerçekleştirdiği uçuşla birlikte insanlarda bir şeylerin uyanacağına inandığını vurgulayan Ünsal, memleketinde uçuş yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.



İlçede sabah başlayan festivalde gün içerisinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

