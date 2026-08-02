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        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Gümüşhane'de 29. Uluslararası Kültür, Sanat ve Tanıtım Günleri sona erdi

        Gümüşhane'de 29. Uluslararası Kültür, Sanat ve Tanıtım Günleri sona erdi

        Gümüşhane'de, "29. Uluslararası Gümüşhane Kültür, Sanat ve Tanıtım Günleri" festivali çeşitli etkinliklerin ardından sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 23:19 Güncelleme:
        Gümüşhane'de 29. Uluslararası Kültür, Sanat ve Tanıtım Günleri sona erdi

        Gümüşhane'de, "29. Uluslararası Gümüşhane Kültür, Sanat ve Tanıtım Günleri" festivali çeşitli etkinliklerin ardından sona erdi.

        ​​​​​​​Belediyenin ev sahipliğinde, Gümüşhane Valiliği, Yunus Emre Enstitüsü ile ilgili kurumların katkılarıyla organize edilen festivalin son gününde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Festival kapsamında belediye önündeki alanda sabah saatlerinde İran ve Ankara'dan gelen halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

        Yerel sanatçıların ardından düzenlenen Resul Dindar konseriyle festival sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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