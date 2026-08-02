Gümüşhane'de 29. Uluslararası Kültür, Sanat ve Tanıtım Günleri sona erdi

Gümüşhane'de, "29. Uluslararası Gümüşhane Kültür, Sanat ve Tanıtım Günleri" festivali çeşitli etkinliklerin ardından sona erdi. ​​​​​​​Belediyenin ev sahipliğinde, Gümüşhane Valiliği, Yunus Emre Enstitüsü ile ilgili kurumların katkılarıyla organize edilen festivalin son gününde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Festival kapsamında belediye önündeki alanda sabah saatlerinde İran ve Ankara'dan gelen halk oyunları ekipleri gösteri sundu. Yerel sanatçıların ardından düzenlenen Resul Dindar konseriyle festival sona erdi.

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