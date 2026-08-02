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        Gümüşhane'de sahipsiz hayvanlar için doğal yaşam alanı açıldı

        Gümüşhane'de sahipsiz hayvanların daha sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla oluşturulan doğal yaşam alanı törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 14:37 Güncelleme:
        Gümüşhane'de sahipsiz hayvanlar için doğal yaşam alanı açıldı

        Gümüşhane'de sahipsiz hayvanların daha sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla oluşturulan doğal yaşam alanı törenle hizmete açıldı.

        Merkeze bağlı Çamlıca Mahallesi'nde 27 bin 500 metrekarelik alana kurulan tesiste sahipsiz hayvanların barınma, beslenme ve tedavi ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor.

        Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, açılışta yaptığı konuşmada, projede tüm detayların düşünülerek sahipsiz hayvanlar için dünya standartlarının üzerinde bir ortam hazırlandığını söyledi.

        Alan içerisinde hayvanların sıcak havalarda serinleyebilmesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığını belirten Başer, "Ortamın ağaçlık olmasına rağmen sıcak havalarda hayvanların serinlemesi için fıskiyeler hazırlandı. Bu maliyetin yüzde 40'ını Tarım ve Orman Bakanlığı bize hibe olarak aktardı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Başer, doğal yaşam alanının uzun yıllar sahipsiz hayvanlara ev sahipliği yapacağını ifade ederek, "Sokaklardaki kamu güvenliği ve insan sağlığı tehdit edilmeyecek. Hem vatandaşlarımızı hem de hayvanlarımızı korumuş olacağız." diye konuştu.

        Vali Yardımcısı Tugay Cingirt de devletin sahipsiz hayvanlara yönelik önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, kamu güvenliği ve sağlığı açısından bu tür projelerin gerekliliğine dikkati çekti.



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